Kurt Westergaard kimdir? Peygamber Efendimiz’e hakaret eden Kurt Westergaard akıbetin hüsran oldu!

İslam karşıtlığıyla bilinen Kurt Westergaard sonunda cehennem azabını tatmak için Rabbimiz canını aldı. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) dil uzatacak kadar aşağılık olan, İslam ve Allah düşmanı Kurt Westergaard öldü. Ailesi tarafından Berlingske gazetesine yapılan açıklamada, Westergaard'ın uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda ahirette elim bir azabı tatmak için inanmayanlar için azap dolu bir başlangıcın ilk evresi olan ölümü tattı. İslam düşmanı, Hz. Muhammed Mustafa (s.a,v) düşmanı Kurt Westergaard nihayet öldü.

İslam ve Peygamber düşmanı skandal karikatürün yayımlanmasından kısa bir süre sonra Şubat 2006’da birçok Müslüman ülkede protesto eylemleri düzenlendi. Norveç ve Danimarka’daki büyükelçilik binalarına saldırılar gerçekleşti ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kurt Westergaard kimdir?

İsam düşmanı, Kurt Westergaard 13 Temmuz 1935 tarihinde doğdu. Danimarkalı karikatürist olan Kurt Westergaard, azılı İslam düşmanları arasında yer alıyordu. Kurt Westergaard, kendisini Hristiyan kültürüne bağlı bir ateist olarak tanımlar.