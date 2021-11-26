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Gündem Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi
Gündem

Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmalarından, kendilerine “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren iblisler, yaz aylarında ormanları yakarken şimdi de Kürt vatandaşların da kullandığı İzmir’deki bir PTT’yi yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:35:00 -
Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Yaz aylarında ormanları ateşe veren terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içinde yer alan ve kendilerine, “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren iblisler, Kürtlerin de kullandığı PTT’yi ateşe verdiler.

Türkiye’deki geçtiğimiz yaz birçok orman yangını “çevre terörizmi” yöntemlerine başvuran PKK’nın sabotajları sonucu gerçekleşmişti. Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması içerisinde yer alan ve kendilerine, “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren teröristler özellikle yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde, yerli ve yabancı turistin gözünü korkutmak ve turizmi baltalamak için denize yakın yerlerdeki ormanları ateşe verdiler. Örgütün medya organları aracılığıyla bu yangınlardan bir kaçını önce üstlendiler, daha sonra da dünya genelinde tepki alınca inkar politikası izlediler. Bu iblisler şimdi de fabrika, işyeri, araç ve kamu kurum ve kuruluşlarını yakmaya başladılar. Bu yaptıklarını da iyi bir iş başarmış gibi terör örgütünün yayın organlarında haber yaptırıyorlar.

İblisler, son olarak Kürt vatandaşların da kullandığı İzmir’deki bir PTT’yi ateşe verdiler. Hainler, yaptıkları açıklamada 22 Kasım günü İstanbul’un Kartal ilçesinde AK Partili şahsa ait bir aracı ve 20 Kasım’da İzmir Halka Pınar Gıda Çarşısı’ndaki PTT şubesini ateşe verdiklerini söylediler.

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