Kürt vatandaşımızdan ABD için çarpıcı sözler: Sen kimsin?

Bir sokak röportajında mikrofonun uzatıldığı Kürt vatandaşımızın kullandığı çarpıcı ifadeler izleyenlere 'helal olsun' dedirtti.

Önceden bir Kürt olarak yaşadığı zor günleri anlatan vatandaş, ama hiçbir zaman devlete, millete kin gütmediğini belirtti.

Akdeniz'le ilgili yorumlarını da paylaşan vatandaş, ABD'nin buraya müdahale etme cüretinde bulunmasına da tepki gösterdi.

"Şu ülkede bir gün polisin olmadığını düşünebiliyor musun?"

Kürt vatandaşımız şunları kaydetti:

"Sayın abicim, ben Vanlıyım, Kürt'üm, doğuluyum. Sonuna kadar da bununla gurur duyuyorum. Ama bayrağımı da, milletimi de, memleketimi de çok seviyorum. Bunun aksini kimse ispat edemez. Ben 1996'da İstanbul'a geldim. Allah şahidimdir; birebir yaşadığım için söylüyorum. O zaman da yaşım böyle 14-15 civarı. Çalışıyordum. Yenikapı'da o zaman tren vardı. Trenden inerdim. Orada polisler GBT ile uygulama yapardı. Yemin ediyorum beni tek ayak üzerinde durdurup sırf böyle kimliğime bakarlardı, Vanlıyım diye bana İstiklal Marşı okuturlardı. Bakın yemin ediyorum. Ama ben hiçbir zaman devletime, milletime kin gütmedim. Hiçbir zaman kin gütmedim. Her zaman sevdim ülkemi. O öyle diye, bütün hepsi öyle mi? Değil. Bugün bakıyorsun, polisler can. Kafan sıkıştı mı hemen bir 'alo' diyebiliyorsun. Allah sabır vermiş diyorum. O giden çevik kuvvet polislerine, ana avrat, beşikteki çocuklarına nasıl küfür ediyorlar. En ufak bir şeyde de 'alo 155, alo polis.' Arama lan. Delikanlıysan çık kendin işini hallet o zaman. Şu ülkede bir gün polisin olmadığını düşünebiliyor musun?

Millet Mars'a çıkıyor, biz hala nelerin peşindeyiz. İşte yıllardır bizi bunlarla oyalıyorlar. Sırf, hep dikkatimizi başka yere verelim, hep böyle bir kargaşa olsun, bir oyunbozancılık olsun. Biz başka şeylerle meşgul olalım, onlar başka şeyler götürsünler. Ya gerek yok ya.

Allah Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin

Adam 10 bin kilometre öteden çıkıp gelecek, 11 bin kilometre Amerika. Dünyanın öbür ucundan gelecek, Suriye'ye hükmedecek, Akdeniz'e hükmedecek. Sana da diyecek ki 'sen dokunma.' Ya sen kimsin ya? Sen oradan buraya hüküm süreceksin, benim kapı komşuma diyeceksin ki 'müdahale etme.' Yok öyle bir şey. Her zaman söylüyorum; Allah Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Benden alsın, ona versin. Bunu bütün benliğimle söylüyorum. Allah sağlık sıhhat versin. Uzun yıllar inşallah ülkemizin başında kalır. İnşallah daha güzel günler, daha refah günler de bizi bekler."