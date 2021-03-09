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Dünya Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü
Dünya

Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü

Rusya'da bir köye inen kurt sürüsü, önlerine çıkan Alman kurduna saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt sürüsünün bağdaki Alman kurdunu saniyeler içerisinde parçalayarak götürdüğü görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:04:00 -

Daha önce ülkemizde de yaşanan kurt saldırılarının bir benzeri Rusya'da yaşandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda aç kalan kurt sürüsünün indikleri yerleşim yerinde yiyecek arayışında olduğu görülüyor. Bu esnada karşılarına çıkan Alman kurdunu gözlerine kestiren sürü, hep birlikte köpeğin üstüne çullanıyor.

Kurt sürüsünün saldırısına tek başına karşı koymaya çalışan Alman kurdu, bir süre sonra teslim oluyor. Kurtlar da bağdaki köpeği parçalayarak bir süre sonra karanlıkta gözden kayboluyor.

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