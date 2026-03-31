Kurt saldırısı: Almanya'da 30 yıl sonra bir ilk

Kurt saldırısı: Almanya’da 30 yıl sonra bir ilk

Almanya’nın Hamburg kentinde bir kadın kurt saldırısında yaralanırken, olay ülkeye geri dönen kurtların yaklaşık 30 yıl sonra insana yönelik ilk saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Almanya’nın Hamburg kentinin batısındaki Altona istasyonu yakınlarında 65 yaşında bir kadın pazartesi günü kurt saldırısına uğradı. Yetkililer, bu olayın kurtların 1998 yılında ülkeye geri dönmesinden bu yana kayıtlara geçen ilk saldırı olduğunu belirtti.

İtfaiye ekipleri, yaralının hızla hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bild gazetesinin haberine göre kadın yüzünden yaralandı ancak polis saldırının nedenine veya tam olarak nereden ısırıldığına dair detaylı bir açıklama yapmadı.

Saldırının ardından gelen ihbarları değerlendiren emniyet güçleri, kurdu Hamburg şehir merkezindeki Binnenalster Gölü'nde yakaladı.

Vatandaşların hayvanı farklı noktalarda gördüğüne dair yaptığı ihbarlar sonucunda harekete geçen ekipler, kurdu gölden çıkararak kontrol altına aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre kurt, bir kement yardımıyla sudan çıkarılarak şehrin dışındaki korunaklı bir alana götürüldü. Yetkililer, bu hayvanın muhtemelen kendi bölgesini arayan ve kazara şehre giren genç bir kurt olduğunu tahmin ediyor. Hamburg bölge hükümeti, kurtların normalde insanlardan ve köpeklerden kaçındığını ancak şehir ortamının hayvan için oldukça stresli ve korkutucu olduğunu vurguladı.

Almanya Federal Doğa Koruma Ajansı, bunun yaklaşık 30 yıl önce ülkeye geri dönen yabani kurtların bir insana saldırdığı bilinen ilk vaka olduğunu doğruladı. Ancak Avrupa genelinde kurtların çiftlik hayvanlarına saldırıları uzun süredir ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Kurtlar günümüzde neredeyse tüm AB ülkelerinde görülmeye başlandı. 2012 yılında yaklaşık 11 bin olan kurt sayısı, 2023 itibarıyla 20 binin üzerine çıktı. Özellikle İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İspanya'da kurt nüfusunun her bir ülkede 2 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Avrupa genelinde kurtların çiftlik hayvanlarına saldırması çiftçiler için uzun süredir ciddi bir endişe kaynağıydı. Bu doğrultuda Avrupa Parlamentosu geçen yıl kurtların statüsünü "kesinlikle korunan"dan sadece "korunan" kategorisine indirdi. Geçtiğimiz hafta ise Alman parlamentosu, hayvan sürülerine zarar veren kurtların vurulmasını kolaylaştıran yasayı resmen onayladı.

