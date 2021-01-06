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Yerel Kurşun yağdı! Otomobilde çifte infaz
Yerel

Kurşun yağdı! Otomobilde çifte infaz

Mersin'de bir otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ölen kadının eski kocası gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:26:00 -
Kurşun yağdı! Otomobilde çifte infaz

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S.'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y.'nin eski kocası Mustafa E.'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.

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