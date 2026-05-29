  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı! Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir Yasemin Minguzzi, İstanbul'un göbeğinde haykırdı Suriye'den Azerbaycan'a jest Başkan Erdoğan'dan Arafat’taki Türk hacılara sürpriz Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na rest Gürsel Tekin’den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Yerel Kürsüden döner tezgahına! Profesör unvanlı Ahmet Hoca babasının 100 yıllık mirasına sahip çıktı!
Yerel

Kürsüden döner tezgahına! Profesör unvanlı Ahmet Hoca babasının 100 yıllık mirasına sahip çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kürsüden döner tezgahına! Profesör unvanlı Ahmet Hoca babasının 100 yıllık mirasına sahip çıktı!

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra akademik dünyada profesörlüğe kadar yükselen 67 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Oğur, 40 yıllık başarılı kariyerini noktaladıktan sonra asıl memleketine dönerek 100 yaşındaki babasının dönerci dükkanının başına geçti. Yıllarca üniversite kürsülerinde binlerce öğrenci yetiştiren Ahmet Hoca, şimdilerde baba ocağında döner kesip köfte pişirerek esnaflık dersi veriyor.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 40 yıl boyunca akademisyenlik yapan Prof. Dr. Ahmet Oğur, emekliliğinin ardından 100 yaşındaki babasının dönerci dükkanının başına geçti.

Eğitim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesinde asistan olarak göreve başlayan ve profesörlüğe kadar yükselen 67 yaşındaki Ahmet Oğur, yoğun mesaisine rağmen memleketi Sakarya'daki baba mesleğinden hiç kopmadı. Şehir dışında görev yaptığı dönemlerde dahi hafta sonları dükkana gelerek ailesine yardım eden Prof. Dr. Oğur, akademisyenlik kariyerini 2024'de noktaladıktan sonra tamamen tezgahın arkasına geçti.

"Hem akademisyenlik hem lokantacılık işini birlikte yürüttüm"

Çocukluğundan bu yana mesleğin her alanında yetiştiğini anlatan Oğur, üniversite eğitimi sonrası başlayan çalışma hayatı boyunca baba ocağına hep destek verdiğini söyledi. Oğur, "Üniversiteden makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne asistan olarak işe başladım ama yine de hafta sonları geldiğim zaman cumartesi, pazar akşamları babama yardımcı oluyordum. Ondan bir şeyler kapmaya, öğrenmeye çalışıyordum. Daha sonra 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doçent olana kadar İstanbul'a gidip geldim. Ben küçüklüğümden beri babamın yanında bu mesleği öğrendim. Akademisyenliğin yanı sıra, edindiğim tecrübemi bu dükkana aktarmaya çalıştım. Dolayısıyla hem akademisyenlik hem lokantacılık veya kebapçılık işini birlikte yürüttüm" dedi.

 

"Eleman olmadığı zaman boşluğu doldurmak adına hep çalıştım"

Akademisyenlik ile esnaflığın benzer yönleri bulunduğuna işaret eden Oğur, her ikisinde de belli bir çaba ve uzmanlık doğrultusunda ilerlendiğini vurguladı. Esnaf olmanın zorluklarını yaşayarak öğrendiğini dile getiren Oğur, "Akademisyenlik belli bir konuda uzmanlaşmak. Aynı şeyi lokantacılar, kebapçılar düşünürse o da çıraklıktan kalfalığa bir eğitim gerektiriyor. Dolayısıyla ikisi de emeğin, çabanın karşılığı olarak neticeleniyor. Baba mesleği olduğu için bulaşıkhanesinden garsonluğuna, tezgahta köfteciliğe kadar her türlü işi yaptım. Eleman olmadığı zaman boşluğu doldurmak adına hep çalıştım, o yüzden bana hiç zor gelmedi. Gerçekten esnaf olmanın çok zor bir şey olduğunu yaşaya yaşaya gördüm. Bu tecrübemi ve birikimimi akademik hayattan sonra da hayata geçirmek istedim. Babam işine sadık ve çok seven birisi, bizde aynı yoldan gitmek istiyoruz. Onun adını devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

İsrail, muhalif eğitimcileri takibe aldı
İsrail, muhalif eğitimcileri takibe aldı

Dünya

İsrail, muhalif eğitimcileri takibe aldı

Bursa’da elektrikli araçlar için yeni dönem! Eğitimli personel hamlesi Türkiye’ye yayılacak
Bursa’da elektrikli araçlar için yeni dönem! Eğitimli personel hamlesi Türkiye’ye yayılacak

Kobi

Bursa’da elektrikli araçlar için yeni dönem! Eğitimli personel hamlesi Türkiye’ye yayılacak

140 bin engelli öğrenciye 16 milyar liralık eğitim desteği
140 bin engelli öğrenciye 16 milyar liralık eğitim desteği

Gündem

140 bin engelli öğrenciye 16 milyar liralık eğitim desteği

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23