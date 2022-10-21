Kürsüde vaat, belediyede kilit: CHP’den muhtarlara ikiyüzlülük!

CHP ve HDP’nin muhtarlara karşı düşmanlığı bitmek bilmiyor. HDP’li Meral Danış Beştaş’ın 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara’ya gelen 20 bin muhtarın 1000 lira para aldığını iddia etmesinin ardından CHP’li Özgür Özel de muhtarların valilerden korktuğu için Ankara’ya geldiğini söylemişti.

MUHTARLARDAN SERT TEPKİ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Muhtarlar Evi’nde düzenlediği basın toplantısında, “19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara’ya gelen 20 bin muhtarın, bugün Yüce Meclis’in çatısı altında Beştaş ve Özel’in iftiralarıyla karşı karşıya kaldığını” ifade etti.

“HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın Ankara’ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP’li Özgür Özel’in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP’lilerin yakıştırmasını ise kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen muhtarlarımıza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz.”

CHP’Lİ ÇANKAYA BELEDİYESİ MUHTARLARI TAMAMEN SİLDİ

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Muhtarlar Günü’nü kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun!” ifadelerini kullanmıştı.

Muhtarların güçlenmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun aksine CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kapattığı ortaya çıktı.