Eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından ikinci kez gözaltına alındı. Kürşat Ayvatoğlu hakkında ayrıntılar merak kazandı.

Kürşat Ayvatoğlu neden gündemde?

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı. Ayvatoğlu'nun AK Parti’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı öğrenilirken, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kürşat Ayvatoğlu’nun iş akdi fesh edilmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı.

Kürşat Ayvatoğlu kimdir, nereli?

1993 yılında Kastamonu doğumlu olan Kürşat Ayvatoğlu, ilk ve ortaokulu ailesinin bulunduğu mahallede okudu.Liseyi Kastamonu MardinLife Endüstri Meslek Lisesinde okuyan Kürşat Ayvatoğlu daha sonra üniversiteyi İzmir'de okudu.Kastamonu Kültür ve Sosyal işler müdüru olarak da çalışan Kürşat Ayvatoğlu'nun babası İrfan Ayvatoğlu da Kastamonu Köy Hizmetlerinden emekli oldu.İşçi bir babanın oğlu olarak lüks hayat içinde sefa süren ve iki tane lüks jip sahibi olan Kürşat Ayvatoğlu'nun nasıl bu paraları kazandığı da merak konusu oldu. Ayvatoğlu, ifadesinde görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından parti görevlerinden istifa ettiğini söyledi.