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Gündem Kürşat Ayvatoğlu aylık ne kadar kazanıyor? Kürşat Ayvatoğlu’nun aylık geliri ne kadar?
Gündem

Kürşat Ayvatoğlu aylık ne kadar kazanıyor? Kürşat Ayvatoğlu’nun aylık geliri ne kadar?

Lüks otomobilinde kokain kullanırken ortaya çıkan görüntüleri sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık gelirinin ne kadar olduğu merak ediliyordu. Pudra şekeri çektiğini söyleyen ancak daha sonra araç içindeki görüntülerini doğrulayan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde aylık gelirinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Kürşat Ayvatoğlu aylık ne kadar kazanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:26:00 - 2021-03-30 12:29:32
Kürşat Ayvatoğlu aylık ne kadar kazanıyor? Kürşat Ayvatoğlu’nun aylık geliri ne kadar?

Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks otomobilinde kokain kullanırken ortaya çıkan görüntüleri sonrasında gözaltına alınmıştı. Kürşat Ayvatoğlu, dün mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile ev hapsine çarptırıldı.

Kürşat Ayvatoğlu aylık ne kadar kazanıyor?

Kürşad Ayvatoğlu, emniyetteki sorgusu sırasında aylık gelirini açıkladı. Haberler.com'da yer alan habere göre, Emniyette Ayvatoğlu'na, "gelir getirici herhangi bir gelirinin olup olmadığı ve geçimini nasıl sağladığı" soruları soruldu. Ayvatoğlu'nun, partideki görevinden aylık 3 bin lira, otomobil alım satım işleri ile de aylık 30 bin lira geliri olduğunu söylediği belirtildi. Ayvatoğlu, 2016'da babasının vefat etmesinden sonra annesi ve ablası ile birlikte yaşadığını belirtirken, annesi ile ablasının herhangi bir işinin olmadığını ancak gerek babasından kalan emekli maaşı, gerekse Kastamonu'daki iki dairenin kirası olarak 8 bin lira gelir daha olduğunu anlattı. Ayvatoğlu, arabaları ve lüks yaşamı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayvatoğlu’nun ilk ifadesindeki “Pudra şekeri” savunmasının hatırlatılması üzerine ise Ufuk K., “Kullandıkları madde pudra şekeri değil uyuşturucu kokain maddesiydi. Bu videoyu kesinlikle ben sosyal medyada paylaşmadım. Yağız M.’nin paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum. Kürşat ile Yağız M. arasındaki husumetten bir ay önce haberim oldu. Husumet olduğunu bilsem kesinlikle atmazdım” diye konuştu. Öte yandan, şüpheli Ayvatoğlu, söz konusu videonun çekildiğinden haberinin olmadığını iddia etmişti. 

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