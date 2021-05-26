Kürşad Yılmaz tahliye oldu mu?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz'ın, Yargıtayın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz'ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen "hürriyeti tahdit", "yağma" ve "tehdit" suçlarından beraatine, infazın durdurulmasına karar verdi.

Kürşad Yılmaz neden cezaevinde?

Kürşad Yılmaz'ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ocak 2010'da verildi. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesince 2011'de kısmen bozuldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada Kürşad Yılmaz, 4 Aralık 2019'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay, "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay ve "yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2020'de Yılmaz hakkındaki hükmü bozdu. Kararda, Yılmaz'ın aynı suç örgütünün Konya’daki yapılanması kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünce 19 Mart 2005’te gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Endüstri Holding Operasyonu” olarak bilinen operasyonda gıyabi tutuklu olarak aranırken, 30 Mayıs 2005'te gözaltına alındığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 31 Mayıs 2005’te tutuklandığı kaydedildi.

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin bu kararının ardından, Kürşad Yılmaz'ın avukatı 12 Şubat 2021'de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak yargılamanın yenilenmesini istedi. Dilekçede, müvekkilinin 30 Mayıs 2005'te bir soruşturma sebebiyle tutuklandığı, Yargıtayın lehe yasa değerlendirmesi yapılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdiği, bu kararın sanığın bizzat işlemediği suçlardan ötürü TCK'nin ilgili maddesi uyarınca verilen kesinleşmiş hükümlere de uygulanması gerektiği belirtildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gösterilen yeni delillerden sayılarak sanık Kürşad Yılmaz'ın yargılamanın yenilenmesi istemini kabule değer buldu. Mahkemenin kararında, yazılı mütalaası alınan cumhuriyet savcısının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile duruşma açılmaksızın sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve hükümle birlikte infazın durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği bildirildi.

Mahkeme, tüm bu nedenlerle, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005 sayılı dosyası kapsamında yargılamanın yenilenmesine ve bu hükümler yönüyle 19 Ocak 2010 tarihli hükmün sanık Kürşad Yılmaz yönüyle ortadan kaldırılmasına karar verdi. Kürşad Yılmaz’ın “tehdit” suçlarını işlemediği anlaşıldığından, tüm suçların tamamından ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

Kürşad Yılmaz tahliye olacak mı?

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 esas sayılı dosyasının 35, 36, 39, 47,48,49 ve 51 numaralı hükümlerinin infazının sanık Kürşad Yılmaz yönüyle durdurulmasına karar veren mahkeme, gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bir başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal serbest bırakılmasının istenilmesine, sanığın sabıka kaydındaki ilgili hükümlerin kayıttan çıkartılması için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve sanığın tazminat davası açmaya hakkı bulunduğunun bildirilmesine hükmetti.