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Yerel Kürşad Tüzmen'in konvoyunda tehlikeli kaza
Yerel

Kürşad Tüzmen'in konvoyunda tehlikeli kaza

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in de içinde bulunduğu motosiklet konvoyunda kaza yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:05:00 - 2020-09-25 18:07:30
Kürşad Tüzmen'in konvoyunda tehlikeli kaza

Bir televizyon kanalı için motosiklet gezi programı yapacak olan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Ankara’da test sürüşü yaptı. Beypazarı’na gitmeden önce Tüzmen’in de içinde bulunduğu konvoy, Ankara sokaklarında teste çıktı. Sürüş sırasında, Kürşad Tüzmen’in arkasında seyreden motosikletlinin dikkatsizliği nedeniyle bir kaza yaşandı.

Tüzmen’in arkasındaki şahıs, dalgınlıkla eski bakanın hemen önündeki motosiklete çarptı. Kazada iki motor da devrildi. Ayrıca motosikletleri süren şahıslar yolun çeşitli yerlerine savruldu.

İHA'daki habere göre, Tüzmen ve konvoydaki diğer şahıslar, motosikletlerini yolun kenarına çekerek kaza yapan arkadaşlarının yardımına koştu.

Test sürüşündeki motosikletlilerin tam teçhizatlı olması, yaralanmamalarını sağladı.

Konvoy, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yoluna devam etti.

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Yorumlar

Murat

Başarılı bir bakan olarak hatırlıyorum. Yerini kimse dolduramadı.
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Murat

Başarılı bir bakan olarak hatırlıyorum. Yerini kimse dolduramadı.
  • Yanıtla
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