Kürşad Tüzmen'in konvoyunda tehlikeli kaza

Bir televizyon kanalı için motosiklet gezi programı yapacak olan eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Ankara’da test sürüşü yaptı. Beypazarı’na gitmeden önce Tüzmen’in de içinde bulunduğu konvoy, Ankara sokaklarında teste çıktı. Sürüş sırasında, Kürşad Tüzmen’in arkasında seyreden motosikletlinin dikkatsizliği nedeniyle bir kaza yaşandı.

Tüzmen’in arkasındaki şahıs, dalgınlıkla eski bakanın hemen önündeki motosiklete çarptı. Kazada iki motor da devrildi. Ayrıca motosikletleri süren şahıslar yolun çeşitli yerlerine savruldu.

İHA'daki habere göre, Tüzmen ve konvoydaki diğer şahıslar, motosikletlerini yolun kenarına çekerek kaza yapan arkadaşlarının yardımına koştu.

Test sürüşündeki motosikletlilerin tam teçhizatlı olması, yaralanmamalarını sağladı.

Konvoy, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yoluna devam etti.