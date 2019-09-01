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Kurs merkezlerine kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek ve Memurevleri mahalleleriyle Zeytinköy bölgesine hizmet veren üç destek eğitim kurs merkezlerine kayıt için başvurular 2 Eylül Pazartesi başlıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:49
Kurs merkezlerine kayıtlar başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek ve Memurevleri mahalleleriyle Zeytinköy bölgesine hizmet veren üç destek eğitim kurs merkezlerine kayıt için başvurular 2 Eylül Pazartesi başlıyor. Kesin kayıt ve yerleştirme sürecinin 13 Eylül’de tamamlanacağı kurs merkezlerinde dersler ise 16 Eylül Pazartesi başlayacak.


Muratpaşa Belediyesi’nin kreşlerden başlayan ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına kadar devam eden eğitim çalışmalarının önemli bir parçası olan, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimine devam eden öğrencilere yönelik destek eğitim kurs merkezlerinde kayıt dönemi başlıyor. Ermenek ve Memurevleri mahalleleriyle birlikte Zeytinköy bölgesine hizmet veren üç destek eğitim kurs merkezlerinden bugüne kadar 5 bin 294 öğrenci yararlandı. Kısa adı TEOG olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi döneminde yüzde 100’lük bir başarıya sahip kurslar, geçen yıl ilk kez uygulanan LGS sınavında yüzde 91 oranında başarıya ulaştı. Bu yıl gerçekleştirilen sınavda ise kurs merkezlerinin 77 öğrencisinden 76’sı istediği liseye yerleşti.


Robotik ve kodlama eğitimi gibi farklı programlarla öğrencileri geleceğe hazırlayan destek eğitim kurs merkezlerinde kayıt dönemi, 2 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 6 Eylül Cuma mesai bitimine kadar ön kayıtların alınacağı ve sınırlı sayıda kontenjanı bulunan kurs merkezlerinde 9-12 Eylül tarihlerinde kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kesin kayıtlar ve yerleştirmeye ilişkin sonuçlar ise 13 Eylül Cuma açıklanacak. Kurs merkezlerinde ilk ders zili ise 16 Eylül Pazartesi çalacak.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:49
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