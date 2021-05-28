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Siyaset Kurmaylar istedi, Erdoğan itiraz etmedi... AK Parti MHP'ye gidiyor!
Siyaset

Kurmaylar istedi, Erdoğan itiraz etmedi... AK Parti MHP'ye gidiyor!

AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü barajın yüzde 5’e indirilmesinden yana görüş beyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da itiraz etmedi. AK Parti taslak çalışmasını önümüzdeki hafta MHP’ye götürecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 07:44:00 -
Kurmaylar istedi, Erdoğan itiraz etmedi... AK Parti MHP'ye gidiyor!

AK Parti, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na ilişkin taslak çalışmasını önümüzdeki hafta MHP’ye götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunumu yapılan taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

AK Parti’de, yüzde 10’luk seçim barajının indirilmesi konusunda sıfır baraj, yüzde 5 ve 7 seçenekleri üzerinde duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılarda, AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü, MHP’nin de sıcak baktığı gibi ülke seçim barajın yüzde 5’e indirilmesinden yana görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yüzde 5’lik seçim barajına itiraz etmediği öğrenildi.

Milletvekili transferine karşı tedbir

Taslakta, MHP lideri Bahçeli’nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Partilerin seçime girme şartları değiştiriliyor. Buna göre, seçimden altı ay öncesine kadar kongrelerini tamamlayan siyasi partiler seçime girebilecek. Partilerin seçime girme konusunda TBMM’de grubu bulunması şartı ise mevcut mevzuattan çıkarılıyor.

Hazine yardımında değişiklik yok

Taslakla, her seçim çevresine 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge benzeri bir sistem oluşturulması öngörülüyor. Buna göre hâlen 87 olan seçim çevresi, 124’e çıkacak. İstanbul’un üç olan seçim çevresi 12’ye yükselecek. Milletvekili sayısı 7’den az olan iller tek seçim çevresi olarak değerlendirilecek. HDP sebebiyle en çok tartışılan konular arasında yer alan hazine yardımı konusunda taslakta bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi. Bu konuda seçimlerde en az yüzde 3 oy alma şartı korundu.

Seçmen göçünün önüne geçilecek

Taslakla, son yerel seçimlerindekine benzer bir seçmen göçünün önüne geçilmesi için de düzenleme yapılıyor. Buna göre seçmen kütüğü kesinleştikten sonra bazı istisnai hâller dışında seçmenin yer değiştirmesi mümkün olmayacak.

(Türkiye Gazetesi)

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