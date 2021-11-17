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Gündem Küreselcilerin son oyunu sahnede! İsraillilerin ürettiği 'yüzde 100 yapay et' artık piyasada!
Gündem

Küreselcilerin son oyunu sahnede! İsraillilerin ürettiği 'yüzde 100 yapay et' artık piyasada!

Düne kadar deneme aşamasında olan yapay et artık piyasada! Küreselci çetenin son oyunu olan yapay etin önümüzdeki yıllarda tıpkı diğer gelişmeler gibi fark ettirmeden hızlıca yayılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:33:00 -
Küreselcilerin son oyunu sahnede! İsraillilerin ürettiği 'yüzde 100 yapay et' artık piyasada!

İsrail merkezli Redefine Meat şirketi, 3D yazıcı kullanılarak ürettiği 'bitkisel eti' piyasaya sürdüğünü açıklayarak, “Bugün, bildiğimiz ve sevdiğimiz etin tüm mutfak özelliklerini koruyan, ancak sığırları bir üretim aracı olarak ortadan kaldıran gerçek bir çözümümüz var” dedi.

İsrail’deki Redefine Meat, 3D yazıcı kullanarak ürettiği yüzde 100 bitkisel etin İsrail ve tüm Avrupa’daki restoranlarda kullanılabilir hale getirildiğini açıkladı.
Gerçek et dokusunun hedeflendiğini söyleyen şirket, soya ve bezelye proteini, nohut, pancar, maya ve hindistancevizi yağı kullanarak bitkisel sığır eti üretimi gerçekleştirdi. Bu türdeki ilk etini 2018'de üreten şirket, saatte 10 kilogram etin 'basılabildiğini' kaydetti.

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