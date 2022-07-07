Küreselci şeytanların anıtı havaya uçuruldu! Bakın üzerinde ne yazıyordu

ABD'de kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ama küreselcilerin manifestosu olarak kabul edilen, üzerinde "Dünya Nüfusunu 500 milyonun altında tut" yazılı Georgia Guidestones anıtı kimliği bilinmeyen kişilerce bombalandı.

Patlama sonrası büyük hasar alan anıt daha sonra yetkililer tarafından iş makineleriyle tamamen yıkıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Guidestones (Georgia Rehber Taşları) nedir?

Georgia Guidestones (Georgia Rehber Taşları), ABD'nin Georgia eyaletinin Elbert County şehrinde bulunan bir anıttır. 1979 yılında inşa edilmiştir. Kimin tarafından yaptırıldığı da bilinmemektedir.

Bu taş hitabelerin koruyucuları, bu emirleri 'doğaya sahip olma gereksinimi' gibi cevaplasalar da, esas amacı Ademoğlu'nun yer yüzünden silinmesi ve kurmayı hayal ettikleri 'Yeni Dünya Düzeni'nin amentüsünü temsil etmektedir.

6 granit taştan ibaret olan hitabelerin yüzlerinde, 8 yaşayan dil ve 4 eski çağ dilinde yazılmış 10 ilke bulunur.

4 granit taş birbirine ayrı yönlere bakarken ortalarındaki ince bir granit sütun da tepeye yerleştirilmiş olan granit kapağı tutar.

5.47 metre yüksekliğindeki hitabenin toplam ağırlığı yaklaşık 108 tondur (107.840 kg).

Gizli anlaşma yapıldı iddiası

Georgia Guidestones anıtını, kendilerini, 'Altın çağı arayan bir grup Amerikalı' olarak ifade eden “R. C. Christian” topluluğu tarafından, Haziran 1979 tarihinde kim olduklarını kimseyle paylaşmaması konusunda gizli anlaşma yaptıkları ileri sürülen Elberton Granit şirketine yaptırılmıştır.

Sır gibi saklandı

Anıtın gerçek dikilme amacının sır gibi saklanması ve bu taşları hazırlatanların bile tanınmaması, herkesi o dönemde hayrete düşürmüştü.

10 ilke, yapının dört büyük parçasının yüzeylerine İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe, İbranice ve Swahi dilinde kazınmıştır. Bu ilkeler:

-İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut.

-Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et.

-İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir.

-Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet.

-İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve sadece mahkemeler ile koru.

-Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla.

-Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın.

-Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele.

-Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını taktir et.

-Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak.