Küreselci Bill Gates'ten, Türkiye'deki yat personeline üç araç dolusu...
Bodrum'da bir süre tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan küreselci kapitalist Bill Gates, kullandığı yatların personeline 3 araç dolusu çiçek gönderdi.
Türkiye'de yat gezisi yapan milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.
Dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler gitti.
Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.
Öte yandan Flying Fox yatının Bodrum'dan ayrılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü.
Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümü ise izine çıkarıldı.