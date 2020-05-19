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Dünya

Küreselci Bill Gates ağzındaki baklayı çıkardı: Başka seçeneğiniz yok!

Küreselci Bill Gates, "Başka bir seçeneğimiz yok. Ancak tüm küresel nüfusu aşıladığımızda normalleşmeye dönebiliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:26:00 - 2020-05-19 18:32:24

 yeniakit.com.tr 

Küreselcilerin icra ekibinin başı olan Bill Gates ağzındaki baklayı çıkardı.

İnsanların başka seçeneğinin olmadığını savunan Bill Gates, "Başka bir seçeneğimiz yok. Ancak tüm küresel nüfusu aşıladığımızda normalleşmeye dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Asabi

ALLAH ......... VERSIN LANET OLSUN HEPINIZE SENIN .................
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Hakan

Seni ..... .... ş......siz . Bu mikrobun dünyadan bir an önce temizlenmesi lazım. Tüm dünyada aşı sadece ülkenin Resmi sağlık kuruluşlarının emirine alınıp özel sektörün bu işten al çektirmesi gerek yoksa bu ve bunun gibi ş.......sizler dünyayı yangın yerine döndürür.Çünkü artık kokuyu aldılar neler olacağını gördüler durmayacaklar.
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