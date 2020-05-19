Küreselci Bill Gates ağzındaki baklayı çıkardı: Başka seçeneğiniz yok!
Küreselci Bill Gates, "Başka bir seçeneğimiz yok. Ancak tüm küresel nüfusu aşıladığımızda normalleşmeye dönebiliriz" dedi.
yeniakit.com.tr
Küreselcilerin icra ekibinin başı olan Bill Gates ağzındaki baklayı çıkardı.
İnsanların başka seçeneğinin olmadığını savunan Bill Gates, "Başka bir seçeneğimiz yok. Ancak tüm küresel nüfusu aşıladığımızda normalleşmeye dönebiliriz" ifadelerini kullandı.
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