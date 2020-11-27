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Gündem Küresel Terörizm Endeksİ 2019! Avrupa’da terörden en fazla etkilenen ülke yine Türkiye oldu
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Küresel Terörizm Endeksİ 2019! Avrupa’da terörden en fazla etkilenen ülke yine Türkiye oldu

Merkezi Avustralya'da bulunan Vision of Humanity adlı kuruluşun ‘2019 Küresel Terörizm Endeksi’ne göre, Avrupa'daki 36 ülke arasında Türkiye, terörden en fazla etkilenen ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:07:00 -
Küresel Terörizm Endeksİ 2019! Avrupa’da terörden en fazla etkilenen ülke yine Türkiye oldu

Endekse dair raporda, "Avrupa'da terör nedeniyle 2019'da 58 ölüm kaydedildi. Bunların 40'ı Türkiye'de meydana geldi. Türkiye, yine en fazla etkilenen ülke oldu" denildi. Türkiye'den sonra Avrupa’da terörden en çok etkilenen ülkeler İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika, İtalya ve İsveç olarak gösterildi. Endekse göre dünya genelinde ise terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu. Türkiye, dünya sıralamasında 20'nci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.

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