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Teknoloji “Küresel Savunma Teknolojisi Hackathon” etkinliği online açılış töreniyle başladı…
Teknoloji

“Küresel Savunma Teknolojisi Hackathon” etkinliği online açılış töreniyle başladı…

Güvenlik ve savunma endüstrisi için yenilikçi ürünler geliştirmek üzere tasarlanan “Küresel Savunma Teknolojisi Hackathon” etkinliği, COVID-19 salgınının koşullarına uygun şekilde düzenlenen çevrimiçi açılış töreniyle 4 Aralık Cuma günü başladı. Farklı ülkelerden programcıları, mühendisleri ve diğer ilgili yeteneklerin bir araya getirecek olan etkinlik, 6 Aralık’a kadar sürecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:42:00 -
“Küresel Savunma Teknolojisi Hackathon” etkinliği online açılış töreniyle başladı…

Yerli ve yabancı birçok uzman ve genç profesyonele fikirlerini sunma imkanı yaratarak yeni kapılar açacak olan etkinlikte katılımcılar, “Barış için kodla!” felsefesiyle yeteneklerini gözler önüne serecekler. Yeni fikirleri paylaşmak ve güvenlik ve savunma alanlarında yenilikçi mimari ve yazılım çözümleri geliştirmek için farklı ülkeleri bir araya getiren etkinliğin başvuruları ise 1 Aralık’ta tamamlanmıştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı‘na bağlı Vatandaş Hizmetleri ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı bünyesindeki “İnovasyon Merkezi” ve “NewSpace” tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen etkinliğin sponsorluğunu “IDRAK Technology Transfer LLC”, “PASHA Bank” ve “Pavotek” üstleniyor.

30 Kasım’dan bugüne kadar 25'i yabancı, 48'i yerli olmak üzere toplam 73 takımın kayıt olduğu etkinliğe, aynı zamanda mentor olarak katılmak isteyen yerli ve yabancı 50'den fazla vatandaş başvurarak Hackathon’a katılma isteğinde bulundu. Uluslararası düzeyde gerçekleşen "Küresel Savunma Teknolojileri Hackathon" etkinliğinde takımlar, 30’dan fazla yerli ve yabancı mentorun desteğiyle yarışacak. Sonuçlar ise dünyaca ünlü yerli ve yabancı jüriler tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda; birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin dolar ödül verilecek.
Konuşmacıların, etkinliğin başarılı olması ve faydalı sonuçlar vermesi yönündeki dileklerini sıklıkla belirttiği açılış töreninde, Vatandaş Hizmetleri ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehmediyev “Bu etkinlik; Azerbaycan’daki start-up ekosisteminin geliştirilmesine, desteklenmesine ve özellikle bu alandaki bilgi alışverişinin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacaktır.” dedi. 98 tane yerli ve yabancı üyesi bulunan Azerbaycan Inovasyon Merkezi’nin, Silikon Vadisi’nde kurulduğunu belirten Mehmediyev; kurulan bu merkezin Türkiye ile iş birliği içinde olduğunun altını çizerek Türkiye ve Azerbaycan’ın teknoloji alanındaki ilişkisine de değindi.

Sivil koruma, bilgi güvenliği ve dijital propagandaya odaklanarak savunma teknolojileri ile ilgili yenilikçi programların uygulanması, bu doğrultuda iş birliğinin artırılması gibi önemli konuların tartışılacağı etkinliğin temel amaçlarından biri de Karabağ hakkındaki gerçeği dünyaya aktarmak.

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