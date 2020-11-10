Küresel piyasalardaki 'aşı rallisi' bugün yerini karışık bir seyre bıraktı

Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler ve Joe Biden'in ABD başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferin ardından hisse senedi piyasaları yeni haftaya bir ralli ile başladı. Teknoloji stoklarında kâr satışları görülmekle birlikte sanayi, hizmet ve finans sektörü hisse senetlerinde çok hızlı artışlar kaydedilirken ons altın fiyatı düşerek petrol fiyatları değer kazandı.

Dün, Amerikan ilaç firması Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklandı.

Bu gelişmenin ardından altın fiyatı yüzde 4,4 gerileyerek günü 1.866 dolardan tamamlarken, Brent petrolünün fiyatı yüzde 6,2 artarak 42,3 dolara çıktı.

New York borsasında, ralli ile başlayan günün sonuna doğru Nasdaq endeksi, özellikle teknoloji hisselerinde artan kar satışları ile düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 2,95, S&P 500 endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 düştü. Böylece S&P 500 endeksi en yüksek seviyesini kırarak dünkü yükselişle rekorları kapattı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık fiyatlarında düşüş olabileceği uyarısında bulunmasının borsalardaki alımları da sınırlayabileceğini belirtti. Fed dün yayınlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu" nda, "Pandemiye bağlı yüksek belirsizlik nedeniyle fiyat baskılarını değerlendirmek zor" dedi.

Avrupa yakasında borsalarda çok hızlı yükselişler görülürken, euro / dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,1812 oldu. Dünkü aşı haberlerinden sonra güçlenen alımlarla DAX endeksi Almanya'da yüzde 4,94, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 4,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,57 değer kazandı.

Brexit belirsizliğine ve Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına rağmen piyasaların olumlu beklentileri fiyatlandırdığını kaydeden analistler, bugün artması beklenen kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağını ve açıklanacak ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

Dün ABD ve Avrupa borsalarının olumlu seyrinin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir trend izleniyor. Çin'de açıklanan verilere göre, enflasyonun Ekim ayında yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalmasının ardından Şangay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Güney Kore'deki Kospi endeksi, önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde sabit.

Yurt içi döviz kurundaki ve altın fiyatlarındaki düşüş Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesine neden olmuş ve bu alımlar BIST 100 endeksini yüzde 3,3 değerlenerek 1.231,54 puana getirmiştir. Böylelikle BIST 100 endeksi son 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık hisselerinin ortalama yüzde 6,33 değer kazandığı gün Kovid-19 aşısı haberlerinden en çok etkilenen Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri, yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla tavana ulaştı.

Analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci, Ağbal'ın fiyat istikrarı ve döviz kurunun iletişim konusunda net ve basit açıklamaların ardından altın fiyatlarına paralel olarak sert düşüşler gördüğünü bildirdi.

Dünü yüzde 5,5 zararla 8,0542'den kapatan dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1420 seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı günde 534,7 liradan 482,2 liraya çıktı ve 490 lirada sabitlendi.

Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerle ilgili haberlerin piyasaların yönünü belirleyeceğini belirten analistler, bugün ülke içindeki işgücü istatistiklerinin, Almanya ve yurtdışındaki ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik olarak 1.240 ve 1.250 seviyelerinin direnç olduğunu ve BIST 100 endeksinde 1.190 puanın desteklendiğini belirtti.

Piyasaların bugün izleyeceği veriler ise şöyle:

10:00 Türkiye, Ağustos ayında, işgücü istatistikleri

13.00 Almanya, Kasım ZEW ekonomik görünüm endeksleri

13.00 Euro Bölgesi, Kasım ZEW ekonomik görünüm endeksleri

18.00 ABD, Eylül JOLTS boş işler