Küresel piyasalarda salgın tedirginliği!

Asya piyasaları karantina önlemlerinin seviyesi ve Çin büyüme görünümü ile dalgalanırken teknoloji hisseleri de Amerikan piyasalarında belirleyici oluyor.

Hong Kong’da Kovid salgını kapsamında hotel karantina önleminin temmuzdan önce kaldırılmayacağının açıklanması sonrası MSCI Asya Pasifik Endeksi Hong Kong öncülüğünde düşüyor.

Bazı yatırım bankalarının Çin büyüme tahminlerini aşağı çekmesi sonucu Çin CSI 300 de yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Sosyal medya platformu Snap’in hasılat ve kâr tahminlerini düşürmesi sonucu şirketin vadeli piyasada hisseleri bir ara yüzde 31’e kadar düşüş yaşadı. Bu durum Nasdaq vadelilerine yüzde 1,3 düşüşle yansırken S&P 500 vadelileri de geriliyor.

Bloomberg Dolar Endeksi Pazartesi günkü yüzde 0,7’lik sert düşüşünün ardından yüzde 0,1 yükselişle kayıplarını telafi ediyor. Euro/Dolar ise yüzde 0,2 düşüşle 1,0671 dolarda. Brent petrol yüzde 0,6 düştü 112,7 dolara geriledi.

“Fed Eylül'de ara verebilir”

Amerikan Merkez Bankası Fed’den faiz artışlarına ara vermeye ilişkin ilk açıklama Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’ten geldi. Bostic haziran ve temmuzda Fed’de üzerinde konsensus sağlandığı anlaşılan 50’şer baz puanlık faiz artışlarının ardından eylül ayında faiz artışlarına ara vermenin “mantıklı olabileceğini” söyledi.

Bostic enflasyonun mevcut trendinden farklı yöne gitmesi durumunda ise daha agresif hamleleri destekleyeceğini söyledi. ABD’de enflasyon Fed’in yüzde 2 hedefini üçe katlamış şekilde 40 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Bostic yıl sonunda “yüksek yüzde 3’ler” seviyesinde bir enflasyon tahmini yapıyor.

Fed’in şahin üyelerinden Esther George ise faizlerin yüzde 2’yi bulmasının ardından bir sonraki hamlelerin enflasyonun seviyesi tarafından belirleneceğini söyledi. Fed’in politika faiz bandı yüzde 0,75-yüzde 1 seviyesinde bulunuyor.