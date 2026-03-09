Küresel piyasalarda petrol şoku: Savaşın faturası ağırlaşıyor

Enerji arzı bıçak sırtında: Varil başına 150 dolar kapıda

Çatışmaların bölgedeki enerji altyapısını ve küresel petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği güzergahları tehdit etmesi, arz güvenliğini tehlikeye attı. Katar Enerji Bakanı, bölgedeki üreticilerin ihracatı durdurabileceği uyarısında bulunarak, petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

Dolar güçleniyor, para birimleri eriyor

Savaşın uzayacağı endişesiyle "güvenli liman" arayan sermaye, doların elini güçlendirdi. Pazartesi günü gerçekleşen işlemlerde piyasalar şu tabloyla sarsıldı:

Euro: Yüzde 0,9 düşüşle 1,1517 dolara gerileyerek son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Yüzde 0,9 düşüşle 1,1517 dolara gerileyerek son 3,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Sterlin: Yüzde 1 değer kaybıyla 1,3294 dolar seviyesine çekildi.

Yüzde 1 değer kaybıyla 1,3294 dolar seviyesine çekildi. İsviçre Frangı: Dolar karşısında yüzde 0,75 değer kaybetti.

Dolar karşısında yüzde 0,75 değer kaybetti. Asya Piyasaları: Güney Kore wonu yüzde 1 düşerken, Japon yeni 159 seviyesine dayandı.

En büyük darbeyi Asya ekonomileri alacak

Analistler, Orta Doğu petrolüne ve doğalgazına göbeğinden bağlı olan Asya ekonomilerinin bu krizden en ağır yarayı alacağını öngörüyor. ING Asya-Pasifik araştırma birimi, yüksek enerji maliyetlerinin bölgedeki enflasyon baskısını körükleyeceğini ve ekonomik büyümeyi baltalayacağını vurguladı.

Stratejist Michael Every: "Savaşın uzaması durumunda ekonomik etkiler domino taşı gibi birbirini devirecek. Gelecek hafta da aynı noktada olursak durum korkutucu bir hal alabilir."

Enflasyon korkusu faiz indirimlerini rafa kaldırdı

Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu yeniden tırmandırmasından korkuluyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini de zayıflattı. Piyasa uzmanları, yıl sonuna kadar beklenen faiz indirimi oranlarının 40 baz puanın altına gerilediğini ifade ediyor.