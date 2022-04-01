Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon endişeleri ile karışık seyir sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzaladı. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını vurgulayan Putin, kararnamenin bugün itibarıyla devreye gireceğini bildirdi. Kararın ardından Almanya ve Fransa gibi ülkelerin rubleyle ödeme yapmayacaklarını bildirmesi enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, Avrupa'da nisan vadeli doğal gaz kontratları 108 avro seviyelerinden 127 avroya kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise ABD'nin gelecek 6 ay içinde stratejik rezervlerinden şimdiye kadarki en yüksek miktarı piyasaya süreceği haberleri ile dün yüzde 5'lik düşüşle 104 doların altını görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Rusya'nın hamlesi karşısında ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında ülkenin büyük mikroelektronik üreticisi Mikron'un da bulunduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise mütekabiliyet gereği AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Jeopolitik risklere ilişkin belirsizlikler, enerji ve gıda öncülüğünde enflasyonist baskıların sürmesi ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerini artırıyor. Bu durum küresel resesyon endişelerini beraberinde getirirken, bunun ilk sinyallerinin alındığı tahvil piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dün yüzde 2,31 seviyelerinde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yükselişe geçerek yüzde 2,40'ı test etti.

Bu gelişmelerle dün yoğun veri akışının da takip edildiği New York borsasında negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinden yükselişe geçerek 98,3'ten kapanırken, bugün de 98,5 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise yeni güne alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, savaşın ardından kritikleşen enerji sorunu ve Rus gazına alternatif arayışları gündemin odağında kalmaya devam ederken, artan enflasyonist baskılar ve uygulanan yaptırımlar paralelinde ekonomiye yönelik endişeler daha yüksek sesle tartışılır hale geldi. Bu kapsamda bugün açıklanacak Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında Ukrayna'daki savaş ana gündemiyle gerçekleştirilecek zirve toplantısı da yakından takip edilecek.

Dünkü kapanışta Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Dolardaki güçlenmenin etkisiyle avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8 değer kaybederek 1,1067'den kapanırken bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratlarının yeni güne ise alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Asya genelinde, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında kapanma tedbirleri sürerken, Japonya'da hedefin üzerinde seyreden getiri oranlarına ülke merkez bankasının tahvil alımı yoluyla müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Japonya'da 54,1'e yükselirken, Çin'de 48,1 ile 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükseldi, Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 2.233,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik artışla 14,6745'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6620'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında destekleyici duruşu terk ettiği süreçte, yeniden belirginleşen ekonomik ve jeopolitik risklerin küresel tahvil piyasalarında çıkışları hızlandırdığını, pay piyasalarında ise nispeten iyimser duruşun sürdüğünü söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun yatırımcı fiyatlamalarına yön vermesi açısından kritik önem taşıdığını aktaran analistler, ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin de öne çıktığını ifade etti.

Analistler, bugün kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporunu açıklamasının beklendiğini de anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı İSO imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE

15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat sanayi PMI