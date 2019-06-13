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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

13 Haziran 2019 Perşembe 09:28
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile tekrar hatırlanan jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Trump'ın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı-2 hattına yönelik yaptırım kararı alabileceği yönündeki açıklamaları ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki" sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırılarının devam etmesi, piyasalarda risklerin tekrar hatırlanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler nedeniyle ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Riskten kaçan yatırımcılar nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 2,10'un altını gördü.

Analistler, ABD'deki enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, buna karşın yatırımcıların jeopolitik risk ve ticaret savaşı endişeleri nedeniyle fiyatlama yapmakta zorlandıklarını, dolayısıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, güvenli liman alımlarıyla Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşü devam ederken, pay piyasaları da satış ağırlıklı bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında da azalan risk iştahı ile düşüşler dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Borsa İstanbul'da, Avrupa pay piyasalarındaki düşüşlere paralel satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,24 azalışla 92.606 puandan tamamlarken, yüzde 0,2 artışla 5,8080'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8260 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, yurt içinde, kredi kartına taksit sınırlamalarının gevşetilmesinin sektörel bazlı da olsa pay piyasalarını destekleyebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mayıs ayı ithalat fiyat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:28
  1. BIST
  2. Piyasalar

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