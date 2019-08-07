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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:13
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında kurlar üzerinden yeni cephe açılmasına ilişkin tedirginlikler devam etse de tarafların uzlaşabileceğine ilişkin beklentiler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

ABD'nin Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etmesi sonrası piyasalardaki sert satışlar, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesiyle karışık bir seyre dönüştü. Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının arz-talep dengesi ile oluştuğunu ve çok büyük oranlı zayıflamaya izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise gerileyişini sürdürerek, yüzde 1,6580 ile Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,69 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da Ağustos 2017'den bu yana en hızlı artışını gerçekleştiren fabrika siparişleri verisine karşın pay piyasalarında azalan risk iştahı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında Çin'den gelen açıklamalar gündemi belirlemeye devam ediyor. PBoC'nin tansiyon düşürücü söylemleri sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesinden destek bulan Borsa İstanbul'da, dün yüzde 0,92 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.584 puandan tamamladı. Dün 5,5205'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4 ayın ardından ilk kez 5,50'nin altına geriledi. Dolar/TL şu dakikalarda 5,4970 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve kur savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Dolar/TL'nin 5,50 altında kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 5,48 ve 5,45 desteklerinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 98.000-102.500 bandının takip edileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 Türkiye, temmuz ayı Hazine nakit dengesi

14.00 ABD, ağustos ayı mortgage başvuruları

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:13
  1. BIST
  2. Piyasalar

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