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Küresel piyasalar Fed ve ECB yetkililerinden gelecek açıklamalara kitlendi

Küresel piyasalar, dün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası bugün Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarına odaklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 09:22
Küresel piyasalar Fed ve ECB yetkililerinden gelecek açıklamalara kitlendi

Küresel piyasalar, dün açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası bugün Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarına odaklandı.

ABD ve Avrupa'da dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak şubatta gerileyerek beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, verilerin neden olduğu tedirginliğe karşın Fed'e ilişkin "Bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" beklentilerinin piyasalardaki satışları sınırladığını kaydetti.

Dün Fed'in St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard'ın Fed'in faizlerde normalleşme adımlarının sonuna gelmiş olabileceğini söylemesi sonrası bugün de Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini dile getiren analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini ifade etti.

ABD'de devam eden ticaret müzakerelerinde Başkan Donald Trump'ın da Çinli yetkililerle görüşebileceği haberleri konuya ilişkin iyimserliği artırdı.

Bu gelişmelerle ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 96,2-96,7 dar bandındaki seyrini sürdürdü.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili sözle yönlendirmeleri devam ederken, bugün ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının bu anlamda önemli olduğu belirtiliyor. Brexit ile ilgili gelişmeler de gündemi meşgul ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünkü açıklamasında Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.

Dün Almaya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 47,6'ya kadar gerilemesine karşın DAX endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 düşüş kaydetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yüzde 0,8'e yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün 102.893,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 102.494,03 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 102.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 101.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme ve Ifo endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, şubat ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, şubat ayı Ifo endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

 

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:22
  1. BIST
  2. Piyasalar

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