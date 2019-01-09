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Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:06
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi sonrası FOMC tutanaklarının önemi arttı. Tutanaklarda, Powell'ın açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda pay piyasalarının pozitif görünümünü devam ettireceği, doların ise diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceği belirtiliyor.

ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, ABD hükümetinin kapalılık halinin devam etmesi nedeniyle resmi kurumlar tarafından yayımlanması gereken veriler açıklanamıyor. ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasına neden olan Meksika duvarına ilişkin, güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek, Demokratları bunun çözümüne engel olmakla suçladı.

Ticaret savaşı müzakerelerine ilişkin iyimserlikle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliğine karşın artan küresel risk iştahı ile borsalarda yükselişler görülürken, avro/dolar paritesi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,1485'i test etmesi sonrası 1,1460 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 yükseldi.

ABD pay piyasalarında etkili olan iyimserlik Asya borsalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dolar/TL yaklaşık yüzde 2 yükselişle 5,50'nin üzerini test etti. Dolar/TL, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlaması sonrası şu dakikalarda 5,4820 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, dün yüzde 0,83 artarak 90.697 puandan günü tamamlayan BIST 100 endeksinin 91.300'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmaları ve FOMC tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:06
  1. BIST
  2. Piyasalar

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