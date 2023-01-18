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Ekonomi 'Küresel petrol talebi güçlü şekilde artacak!'
Ekonomi

'Küresel petrol talebi güçlü şekilde artacak!'

Aramco küresel petrol talebinin bu yıl güçlü şekilde artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-01-18 17:36:00 -
'Küresel petrol talebi güçlü şekilde artacak!'

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, Çin ekonomisinin yeniden açılmasının ve havacılık sektörünün toparlanmasının etkisiyle bu yıl küresel petrol talebinde güçlü artış beklediklerini bildirdi.

"Piyasaya geri gelecek talep miktarı konusunda çok iyimseriz" diye konuşan Nasser, "Çin'den iyi işaretler görmeye başladık. Gelecek iki ayda Çin ekonomisinde bir toparlanmadan daha fazlasını göreceğimizden umutluyum" dedi.

Şu anda uçak yakıtı talebinin pandemi öncesinin 1 milyon varil/gün altında olduğuna dikkat çeken Nasser, önceki yıla göre artan talebin toparlanmaya devam etmesini beklediklerini de vurguladı.

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