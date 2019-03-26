Küresel Para Haftası başladı Gençlerin ve çocukların finans okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla kutlanan “Küresel Para Haftası”, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle başladı.

Gençlerin ve çocukların finans okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla kutlanan “Küresel Para Haftası”, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle başladı. BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın harcama alışkanlıklarını doğru şekilde yönlendirmemiz ve onlara israftan kaçınan bir tüketim kültürünü aşılamamız gerekiyor” dedi.

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