Küresel nükleer sektörü ATOMEXPO’DA buluşacak

16 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenecek. Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek foruma, Türk bilim insanları, akademisyenler ve sanayi sektörü de katılacak.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile nükleer enerjiye ilk adımı atan Türkiye, ATOMEXPO’yu yakın takibe aldı. Bilim insanları, akademisyenler ve sanayi sektörü ATOMEXPO’ya katılarak ROSATOM ve şirketlerin üst düzey yönetimi ile tanışmayı ve iş bağlantıları kurmayı hedefliyor.

İleri nükleer teknolojilerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmadaki katkısına adanan ATOMEXPO, geçtiğimiz 10 yılda yabancı ortakların katılımıyla küresel bir nükleer endüstri iletişim platformuna dönüştü. Forum tarihinde ilk kez, OECD Nükleer Enerji Ajansı Genel Direktörü William D. Magwood, Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü (WNA) Agneta Rising, Dünya Nükleer Operatörler Birliği Başkanı Jacques Régaldo ve eski OECD Nükleer Enerji Ajansı Genel Direktörü Luis E. Echávarri’nin de yer aldığı Uluslararası Program Komitesi tarafından ATOMEXPO iş programı oluşturuldu.

Çevre yine en önemli konu başlıklarından biri olacak

ATOMEXPO 2019’un gündeminde, “küresel karbonsuz enerji”, “çevreye ve doğal kaynaklara sorumlu yaklaşım”, “yeşil yatırımlar” ile “sürdürülebilir kalkınma için uluslararası ortaklık” konuları yer alacak. Bunun yanı sıra, gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ve panel tartışmaları ile nükleer ve radyasyon teknolojilerinin bilim, tıp ve tarım gibi enerji dışı alanlarda kullanımı, kentsel altyapının geliştirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için dijital teknolojilerin tanıtılması gibi pek çok konuda da bilgi verilecek. İş programı ayrıca, forumun iş ortakları olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), OECD Nükleer Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) ve Dünya Nükleer Birliği tarafından düzenlenen nükleer endüstrisindeki ivedi konularla ilgili etkinlikleri de içerecek.

13 bin metrekareden büyük bir sergi alanına sahip olan ATOMEXPO’ya katılan ziyaretçiler çeşitli nükleer teknoloji uygulamaları hakkında geniş bilgi sahibi olacak. Forumun açılış gününde, bu yıl ikincisi düzenlenen ATOMEXPO Ödülleri Töreni de gerçekleştirilecek.

Türk sanayisi ATOMEXPO’YU yakından takip ediyor

Türkiye, Akkuyu NGS ile nükleer santrale sahip dünya ülkeleri arasına girecek. Türk sanayisi ve nükleer alanında çalışan bilim insanları, ATOMEXPO’yu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ziyaret ederek, sektörü daha yakından takip edecek.

Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinde nükleer enerjinin önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Kayrın, “Nükleer enerji sadece elektrik piyasasına katkı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yeni tanıştığı bir sanayi de ortaya çıkıyor; nükleer sanayi. Nükleer sanayi dediğimiz zaman yüksek standartlarda, yüksek kalitede yeni üretim anlamına geliyor. Böylece Türkiye’deki sanayicilerin, üretim firmalarının kendilerini yenilemek, kendilerini geliştirmek anlamında çok büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. ATOMEXPO, Türk firmalarının ROSATOM’un ve tedarikçilerinin yetkilileriyle bir araya gelmeleri açısından çok faydalı olacak. Rusya bu alanda çok tecrübeli. Teknik gezilerin yapılması da faydalı olacaktır” dedi.

“Fuarlarda sektörü yakından tanıyoruz”

ATOMEXPO’ya daha önce katılan Roleda Makine şirketinin sahibi Selman Kadir Özkan ise nükleer sanayinin, dünyanın bildiği ancak Türk sanayisinin henüz yeni olduğu bir alan olduğunu ifade etti. Türkiye’nin düzenlenen bu fuarlarla sektörü daha yakından tanıdığını dile getiren Özkan, fuarların yapılan işleri daha iyi görmek açısından çok faydalı olduğunu da vurguladı. Fuarların hem firma temsilcileri ile tanışmak hem de işbirliklerine imza atmak için çok önemli olduğunu belirten Özkan, “Ben bu fuara 2 kere katıldım. Temel amacımız Akkuyu’da yer almak. Yapılacak işlere baktığımızda Türk sanayisinin orada yapabileceği çok iş var” diye konuştu.

"Sektörün küresel temsilcileriyle bir araya gelinecek”

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili merak edilen sorulara cevap vermek amacıyla faaliyet gösteren Mersin Bilgilendirme Merkezinin Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı da ATOMEXPO ile ROSATOM bünyesinde bulunan şirketler topluluğu ile görüşme imkanı elde edileceğini söyledi. Ayrıca, Rusya’dan ve dünyadaki çeşitli ülkelerden katılımcılar ile de bir araya gelme imkanı bulunacağını ifada eden Sarıcı, şunları söyledi:

"Enerji talep artışı en hızla gelişen ülkeler, ATOMEXPO Fuarı’na katılarak, küresel ısınma-iklim değişikliğine karşı yeni teknolojilerin kullanılmasını, doğal kaynaklardan yeşil enerjiye geçişin gelişmesini de izleyecekler. Ülkesinin enerji ihtiyacını güvenli, sürekli ve en düşük maliyet ve en az çevresel etkilerle karşılayacak tedbirleri alan, politikaları hayata geçiren, temel politikaları da belirlemiş olacaklar. Ayrıca, nükleer güç santralı inşa eden, işleten, yakıtını temin eden, bakım-onarımını yapan ve sökümünü üstlenen her türlü hizmeti veren üretici ve yatırımcı çeşitli şirket yöneticileri ile tanışma ve hizmet alma imkanı elde edecekler."