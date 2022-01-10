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Dünya Küresel ısınma diye ortalığı ayağa kaldırdılar! Sera gazı emisyonları 2021'de yüzde 6,2 arttı
Dünya

Küresel ısınma diye ortalığı ayağa kaldırdılar! Sera gazı emisyonları 2021'de yüzde 6,2 arttı

Küresel ısınma diye ortalığı ayağa kaldıran ABD'de 2021'de kömürden elektrik üretimindeki yüzde 17'lik artış, sera gazı emisyonlarında yüzde 6,2'lik artışa sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:20:00 -
Küresel ısınma diye ortalığı ayağa kaldırdılar! Sera gazı emisyonları 2021'de yüzde 6,2 arttı

New York merkezli küresel konular üzerine analizler yayımlayan araştırma merkezi Rhodium Group'a göre, 2020'de Covid-19 yüzünden yaşanan kapanma döneminde düşüş gösteren sera gazı seviyeleri, 2021'de yeniden yükselişe geçti.

Geçen yıl, kömürden elektrik üretimindeki yüzde 17'lik artış nedeniyle sera gazı emisyonları da yüzde 6,2 arttı. Yük kamyonlarının tekrar kara yollarına dönüşüyle ​​taşımacılıktan kaynaklanan emisyon seviyeleri de yeniden yükselişe geçti. Analizde, geçen yılki yüzde 6,2'lük artışın ABD'yi iklim değişikliğiyle mücadele için 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefinden uzaklaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Elektirik üretiminin sadece yüzde 20'si yenilenebilir

Öte yandan, ABD'de elektriğin beşte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildi ve yıllar sonra ilk kez rüzgar, güneş ve sudan üretilen enerji, nükleer enerjiyle aynı seviyeye ulaştı. Biden yönetimi iklim kriziyle mücadele kapsamında sera garı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır karbon hedefine ulaşmayı planlıyor.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

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