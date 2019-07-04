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Küresel gıda fiyatları haziranda istikrarlı seyretti

FAO Gıda Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azalarak istikrarlı bir seyir gösterdi

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Küresel gıda fiyatları haziranda istikrarlı seyretti

ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,3 gerileyerek istikrarlı seyretti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi ve 173 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Fiyatlardaki düşüş, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı. Söz konusu artışta ABD'deki mısır ihracı için mal sağlayan tedarikçilerin fiyatları artırması etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise peynir ve tereyağındaki zayıf talep nedeniyle yüzde 11,9 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,6 gerilerken, Et Fiyat Endeksi yüzde 1,5 artış kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
  1. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
  2. FAO
  3. FAO Gıda Fiyat Endeksi
  4. küresel gıda fiyatları

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