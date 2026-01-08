Küresel enerjiye ABD kelepçesi: Trump Rus petrolü alan ülkelere savaş açtı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Senatör Lindsey Graham ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sızan bilgiler, Washington’un "serbest ticaret" masalını tamamen bir kenara bıraktığını gösterdi. Graham, Trump’ın Rus petrolüne yönelik iki partili yaptırım tasarısına onay verdiğini duyururken, bu hamlenin zamanlamasına özellikle dikkat çekti: "Zamanlaması çok iyi." Ukrayna’nın barış masasına çekilmeye zorlandığı bir dönemde gelen bu yaptırım onayı, ABD’nin enerji fiyatları üzerinden küresel siyaseti dizayn etme çabasını gözler önüne serdi.

RUSYA, ÇİN VE HİNDİSTAN’A "PETROL" TEHDİDİ!

Graham’ın açıklamalarına göre bu tasarı, sadece Rusya’yı değil, Rusya’dan uygun fiyatlı enerji tedarik eden Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeleri de doğrudan hedef alıyor. ABD, bu ülkeleri "teşvik etmek" adı altında yaptırımlarla tehdit ederek, kendi enerji politikalarına boyun eğdirmeyi planlıyor. Senato’da önümüzdeki hafta oylanması beklenen tasarı, Washington’un kendi çıkarları için dünya ekonomisini nasıl ateşe atmaya hazır olduğunun ve enerjiyi bir "şantaj" unsuru olarak kullandığının en taze kanıtı oldu.

Graham, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onayladığını bildirdi.

Senatör Graham, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Graham, "Çok verimli bir görüşmenin ardından (Trump), aylardır Senatör Blumenthal ve diğer birçok kişiyle birlikte üzerinde çalıştığım iki partili Rusya yaptırım tasarısını onayladı." ifadesini kullandı.

Tasarının, Trump'ın "ucuz Rus petrolü satın alan ülkeleri cezalandırmasına" fırsatı sunacağını kaydeden Graham, tasarının "Ukrayna'nın barış için tavizler verdiği" bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, "Zamanlaması çok iyi." dedi.

Graham, "Bu tasarı, Başkan Trump'a Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere karşı muazzam bir kaldıraç sağlayacak ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Moskova'ya finansman sağlayan ucuz Rus petrolünü satın almayı bırakmaları için onları teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, tasarının Senato'da gelecek hafta oylanmasının beklendiği aktarıldı.