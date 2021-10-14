Küresel dengeler değişti, ABD Çin’i tahtından etti!

Küresel kripto para madenciliğini uzun süre domine eden ve merkez bankasının aldığı kararların etkisiyle tahtından olan çin, yerini ABD'ye kaptırdı. Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz Eylül ayından kripto paralar ve türevleriyle yapılan tüm işlemleri yasakladığını açıklamıştı. Çin Merkez Bankası internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanal para ile yürütülen iş faaliyetleri yasa dışı faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri yürütenlerin kanunlar çerçevesinde cezai sorumlulukları soruşturulacak" denildi. Ardından, kripto para borsaları Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Dengeler değişti

Çin Merkez Bankası'nın bu kararının ardından Bitcoin madenciliğinde küresel dengeler değişti. Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi'nden paylaşılan bilgilere göre, Çin'in "hash oranı" olarak bilinen küresel Bitcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı Mayıs'ta yüzde 44 iken birkaç ay içinde yüzde sıfıra düştü. Çin'in payı 2019'da yüzde 75 kadar yüksekti.

Bu durum, süreç lojistik zorluklarla dolu olsa da, madencilik teçhizatı üreticilerinin dikkatlerini Kuzey Amerika ve Orta Asya'ya kaydırmasına neden oldu. Büyük Çinli madenciler de başka ülkelere taşındı.

Güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturuluyor

Sonuç olarak yeni veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibariyle küresel hash oranının yaklaşık yüzde 35,4'ünü oluşturduğunu gösterdi. ABD’nin ardından küresel bitcoin madenciliğinde en yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya.

Diğer taraftan bitcoin, yoğun elektrik kullanan bir süreçte karmaşık matematiksel bulmacaları çözmek için rekabet eden güçlü bilgisayarlar tarafından oluşturuluyor.

Enerji kullanımına olumsuz etki!

ABD'de endüstrinin genişlemesi nedeniyle artan elektrik kullanımının, önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Başkan Joe Biden için sorun oluşturacağı düşünülüyor. Rusya'da ise düşük enerji maliyetleri bazı şirketlerin bu yılın başlarında bitcoin'in yükselen fiyatlarından faydalanmasını sağladı. Ancak ülkede yasadışı madencilikle ilgili endişeler artıyor.

Tepkiler geliyor

Rusya'nın Irkutsk bölgesi valisi Igor Kobzev, Eylül ayı sonlarında Moskova'da hükümete yazdığı bir mektupta, yeraltı kripto para madenciliğini suçlayarak enerji kullanımının "çığ gibi büyümesine" dikkat çekti. Vedomosti gazetesinin haberine göre Kobzev mektupta, "Durum, Çin makamları tarafından getirilen madencilik yasağı ve önemli miktarda ekipmanın Irkutsk bölgesine taşınmasıyla daha da kötüleşiyor" dedi.

Öte yandan, Çin geçen ay bitcoin madenciliği ve ticareti için daha da sert kurallar açıklarken, başka ülkelerdeki yetkililer bitcoin madenciliğine daha hoşgörülü ve hatta sıcak bakıyor. Maden teçhizatı üreticisi Ebang International Holdings'in bir temsilcisi, Çin’İn kararının ardından Reuters'e verdiği demeçte, "Şu anki odak noktamız, Kuzey Amerika ve Avrupa'da uyumlu madencilik çiftliklerinin inşasını hızlandırmak" dedi.