Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

Banu Avar, bugünlerde gerçekleştirilen Bilderberg toplantısı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

İşte Avar'ın "2019 Bilderberg Toplantısı ve Türk katılımcıları" başlıklı o yazısı:

Masonik Bilderberg Grubu yine toplandı. Bu yıl toplantı İsviçre Montrö’de ve 2 haziranda sonlanacak.

Küresel çete ve memurları ve her ülkeden ilerde işe yarayacağını düşündükleri isimlerin toplamı 130 kişi

Bilderberg'in gizemli katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı!

Amerikalı konuklar arasında, Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın eski başkanı Pentagon danışmanlarından Eric Schmidt, Paypal'ın milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger var.

Konular arasında Çin, Rusya, Avrupa, Brexit yanısıra , yapay zeka ve uzayın önemi ve siber tehditler gibi başlıklar görülüyor. En ilgi çekici başlıksa. “Kapitalizmin geleceği”...

*Bu masonik toplantıya Türkiye’den bu yıl katılanlara gelince Ömer Koç yine davetliler arasında. Columbia Üniversitesi mezunu Ömer Koç, Koç Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. Mustafa Koç’un ölümüne kadar Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesiydi. Küresel elitin yakından tanıdığı bir isim.

*Ünal Çeviköz, ikinci isim. Emekli büyükelçi. CHP 27. Dönem İstanbul milletvekili.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk grubu üyesi 1994 yılında NATO’nun Moskova’daki Enformasyon Bürosu’nu açmakla görevlendirildi. Bunu müteakip NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni hazırladı 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri hazırlamıştı.

*Evren Balta, Özyeğin üniversitesinde siyaset bilimi öğretiyor.

‘Küresel Diyalogda Rusya Programı’nda araştırmacı ve New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında (2017-2018, New York, ABD) Fulbright desteği ile misafir öğretim üyesi olarak bulundu .

*Selva Demiralp de Koç üniversitesinde bir akademisyen. Kaliforniya Üniversitesi’nde ekonomi lisansı ve doktorası var. 2000-2005 yillari arasinda fed'de (Amerikan’ın küresel çete bankası) çalıştı ve Koc Üniversitesinde doçent olarak çalışmakta.

*Metin Sitti de akademisyen. Max Planck Enstitüsü’nde direktörlük görevine getirilen ilk Türk ünvanını taşıyor. Doktorasını Tokyo üniversitesi’nden almış.

Bilderbergciler bu yıl bu beş ismi davete değer bulmuşlar. Bilderberg ismini hç duymayanlar için şu bilgilere kenara not düşelim:

Bu "CEMAAT" 1920’lerden beri dünyanın geleceğine el koyuyor.. Küresel çete dünyadaki tüm sermayenin yüzde 65’ini elinde tutuyor ve ve tüm ülkelerde GİZLİ gündemlerini uygulamak için ÖRÜMCEK AĞLARI örgütlüyor..

CFR (Dış İlişkiler Konseyi), Trileteral ve BİLDERBERG her yıl gizli toplantılarla dünyanın en güçlü 100 küsur kişisini bir yerde topluyor ve hepimizi etkileyecek kararlar alıyor..

Bilderberg’in kurucusu Hollanda Prensi Bernard ve sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger’di.

Retinger Bilderberg kurallarını anlatırken “Batı’nın etik ve kültürel değerlerini paylaşmayı ve savunmayı’ şart koşmuştu.. Katılımcılar finans baronları, işadamları, siyasiler, ticari örgütler, diplomatlar ve medya mensuplarından oluşacaktı…

Erol Bilbilik, ‘Bilderberg aslında Amerikan sermayesinin ve elitinin, CIA’in Avrupa ayağıdır.’ der. Bu masonik gizli teşkilatın ülkelerin kaderleriyle ilgili çok gizli kararlar aldığını Türkiye’nin kaderinin de bu toplantılarda tayin edildiğini anlatır. (Dünyayı yöneten gizli örgütler- Erol Bilbilik)

‘Türkiye’yi uzun dönem yöneten pek çok kişi Bilderberg üyesi olarak kalmıştır. 1950’li yıllardan sonra pek çok iç ve dış politikayı Türkler değil, Bilderberg, CFR ve Trilateral Komisyon Üyeleri belirlemiştir.’

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı’na, Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz ise Başbakanlığa Bilderberg toplantıları sonrasında yürümüştür…

Derin dünya olaylarının şifrelerini istiyorsanız, Bilderberg toplantılarına ve katılanlara ve sonrasındaki beyanlarına bakınız.

Bilderberg’in Türkiye sorumlusu Henry Kissinger idi. .. Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç vefatına kadar her toplantıya katıldı. Ali Babacan uzun yıllar toplantıların müdavimiydi. CHP’den Faik Öztrak ve CHP eski milletvekili, Cumhurbaşkanı Gül’ün danışmanı Zeynep Damla Gürel katılımcı olmuştu.

Son 10 yıldır ‘küresel cemaat toplantılarına’ katılan gazeteci ve akademisyenler arasında Sedat Ergin, Nuri Çolakoğlu, Hasan Cemal, Soli Özel Ruşen Çakır, Cengiz Çandar, Zeynep Göğüş, Fehmi Koru, Sami Kohen Fuat Keyman ve Enis Berberoğlu gibi isimlere rastlanmaktadır.. Bu yıl ilginçtir gazeteci davet edilmemiştir.

Türkiye’ye biçilen ‘rol’ için ‘Türk’ Bilderberg ‘severlerin’ beyanlarındaki satır aralarını takip etmenizi öneririz.