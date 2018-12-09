Küresel borç düzenini kırmanın zamanı geldi! Altına dayalı yeni para olsun

Ekonomi Servisi

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu”nda önemli mesajlar verildi. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “İslam ekonomisinin 21. yüzyılda yeniden düşünülmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Pratik olarak ciddi bir takım altüst oluşları yaşıyoruz, önümüzdeki 10 yıllarda da bunun süreceği görülüyor” dedi.

Kurtuluş vesilesi

Kurtulmuş, borca dayalı finansal sistemin insanlığı hapsettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada neredeyse şirketlerin tamamının şu ya da bu oranda ortakları finansal kuruluşlardır. Bu ne iş ahlakını ne yatırımların düzgün şekilde yönlendirilmesini ne katma değeri yüksek alanlara yatırım yapılmasını mümkün kılan bir hapsoluştur. Herkesin, uluslararası finansal sistemin, finansal kapitalizmin kurumlarının gölgesinde köleleştirilmesidir. Bu durum çözülmediği, insanları borçluluk düzeninden kurtaracak yeni adımlar bulunmadığı sürece insanoğlunun hali perişandır. İslam ekonomisinin, İslam finansının bu anlamda geliştireceği enstrümanlar dünyadaki küresel borç düzenini kıracak önemli araçlardan birisi olacaktır.”

Macun tüpten çıktı

Kurtulmuş, yeni bir ekonomik sistem arayışının zaruri olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin sadece kendisi için değil, dünyadaki küresel finansal kapitalizmine karşı arayış içindeki birçok ülke için dile getirdiği önemli hususlardan birisi, milli para birimleriyle ticaret yapılması talebidir. Türkiye, Rusya, İran, Çin, Hindistan ve özelikle gelişmekte olan ülkeler kendi ticaretlerini milli para birimleri üzerinden yaparlarsa, içi boşalmış olan ve artık bir rezerv para olmaktan öte hiçbir anlamı kalmayan Amerikan Dolarına bağlılığın da ciddi oranda ortadan kalkacağı açıktır. Artan dolarizasyon ihtiyacını azaltmanın yolu milli para birimleriyle küresel ticaretin yeniden tanzim edilmesidir. Diş macunu tüpten çıkmıştır, artık dünyada altına dayalı para, yeni bir para biriminin tartışılması vakti gelmiştir. Sadece bir iktisatçı olarak değil bir siyasetçi olarak da söylediğimde bu lafın neye karşılık geldiğini çok iyi biliyorum, ne tehlikeli bir laf olduğunu da biliyorum. Ama adalet arayanlar için eğer hakikate dair bir şey söyleyeceksek, bu lafı da birilerinin söylemesi lazım. Altına dayalı para sisteminin konuşulması gereği, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya kamuoyuna mal ettiği bir tartışmadır. Büyük bir cesaretle dile getirmiştir. Türkiye de cesaretli şekilde bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edecektir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, bugünkü dünya sisteminin güvencesinin faiz olduğunu belirterek, “Faiz eliyle sermayenin tek elde toplanmasıyla mücadele etmeden, hak ve adaleti tesis etmek mümkün olmaz... İnsanlığın önünde örgütlenmiş olan dev yapıları geriletmeden insanın mutluluğunu, huzurunu, uluslararası barışı ve sosyal adaleti tesis etmemiz mümkün değildir.”

İTO başkanı uyardı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise İslam ekonomisinin, sadece bankacılık ürünleriyle, sadece finans yöntemleriyle sınırlandırılamayacağını, sadece ürün ve söylemlere hapsedilemeyeceğini vurgulayarak, “Eğer biz İslam ekonomisini, bunlarla sınırlandırırsak, sokaktaki Müslümana hitap etmekten alıkoymuş oluruz” uyarısında bulundu.