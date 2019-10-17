Küresel baronlar parmağında oynatıyor! Trump'ı dansöze çevirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ekim'de verdiği emirle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Amerika Birleşik Devletleri'ni dünya kamuoyu önünde komik duruma düşürdü. Hsrekatttan önce ve sonra, Trump'ın ardı ardına yaptığı çelişkili açıklamalar küresel baronların ve ABD derin devletininTrump üzerindeki etkisi de bir kez daha ortaya çıktı.

Kıvrdıkça kıvırdı

Haydut devlet ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın harekat sonrası birbiriyle çelişen mesajları dikkat çekti. Küresel baronların ağzıyla iş yapan ve ABD derin devletinin baskılarıyla dansözvari açıklamalarla gündeme gelen Trump, teröristleri hedef alan harekâtın ilk gününden bu yana kimi zaman övgü, kimi zaman ise yaptırım tehditleri içeren açıklamalarıyla gündeme geldi. Donald Trump’ın birbirine zıt açıklamaları, Büyük şeytan ABD’nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi.

Türkiye’yi önce öven Trump, sonar ise tehdit etti:

8 Ekim’den yayınladığı mesajında, "Pek çok insan Türkiye’nin ABD’nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında bizim F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla iş yapması, muhatap olması iyi olmuştur; (Suriye’nin) İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler.” Ifadelerini kullanan Trump, kısa bir sure sonar ise ülkemizi tehdit ederek, “Türkiye’nin hali hazırda kalabalık bir Kürt popülasyonu var ve Suriye’de o bölgede yalnızca 50 askerimiz kalmışken onların çekilmesinin ardından Türkiye’nin zorunda kalmaksızın ya da gereksiz olan herhangi bir çatışma başlatması ekonomisi ve oldukça kırılgan parası için yıkıcı olacaktır. Biz Kürtlere finansal ve silahsal destek veriyoruz.” mesajını atmıştı.

Trump bir diğer mesajında ise, "Türkiye uzun süredir Kürtlere saldırma planını kuruyordu. Uzun süredir savaşıyorlar. Bölgede herhangi bir ABD askeri bulunmuyor. Sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalışıyorum. Türkiye ve Kürtlerle iletişim halindeyim. Bazıları bölgeye asker göndermemizi ve tekrar yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Türkiye, kurallara göre hareket etmezse onları ağır finansal yaptırımlarla vururum.” şeklinde konuşarak tehditlerine devam etmişti.

10 Ekim’de attığı mesajında, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatını yaptığı bölgede ABD askeri olmadığını kaydetmekle birlikte teror örgtüü DAEŞ’i 100% yendiklerini ve işlerini mükemmel yaptıklarını söyleyen Trump, kısa süre sonra attığı yeni mesajında ise “Üç seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri zafer kazanmak, Türkiye’yi mali olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vurmak ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşmaya aracılık yapmak” ifadelerini kullandı. Trump'ın hem "DAEŞ'i yerenrek mükemmel iş yaptık" demesi hem de Suriye topraklarına yeni asker göndermeye sıcak bakması çelişkili açıklamaların devamı olarak kayıtlara geçti.

Küstah mektuptan sonra Erdoğan'a teşekkür

Barış Pınarı Harekatı’ından önce ise Başkan Erdıpan hitaben gönderilen mektupta, “"Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım.” şeklinde küstah ifadeler kullanan, Trump, bugün ABD Başkanı Yardımcısı Pence’nin Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası yeni bir twet atarak, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." şeklinde konuşarak Erdoğan’a teşekkür etti.