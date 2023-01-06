Küresel bakır faaliyetlerinde tuhaf düşüş!

Metal işleme tesislerinin uydu gözetiminden alınan verilere göre, küresel bakır haddehane (madenin eritildiği fırın) faaliyeti aralık ayında düştü. Emtia komisyoncusu Marex ve SAVANT'tan yapılan ortak açıklamaya göre, Çin'in Yunxi tesisi bu ayın başında yıllık bakım programına başlarken, Codelco'nun Şili'deki Chuquicamata haddehane tesisi kapalı kaldı.

2022 için küresel haddehane faaliyeti, Marex'in Earth-i ile başlattığı uydu analitik hizmeti SAVANT'tan gelen altı yıllık veri tarihindeki en düşük seviyesine geriledi.

Açıklamada, geçen yılki zayıf haddehane faaliyetinin yalnızca büyük haddehane tesislerinde COVID-19 nedeniyle ertelenen kapsamlı bakım kampanyalarını değil, aynı zamanda Güney Kore ve Japonya'daki fabrikalardaki işletme sorunlarını da yansıttığı belirtildi.

Haddehane ne iş yapar?

Haddeleme, iş parçasını eksenleri etrafında dönen silindirler (merdaneler) arasından geçirerek uygulanan basma kuvvetleri etkisiyle plastik şekil verme işlemine denir. Diğer bir ifadeyle sıcak yahut soğuk haldeki metal malzemeye basit biçimler vermekte kullanılan işlem olarak da tanımlanır.