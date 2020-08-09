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Spor

Kürekte olimpiyat hedefi Kovid-19 salgınına rağmen şaşmadı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven: - "Pandemi bütün spor dallarında büyük sıkıntılar oluşturuyor. Onu atlatmamız lazım. Şartları, elimizdeki imkanları en iyi şekilde zorlayıp, sporumuzu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:03:54 -
Kürekte olimpiyat hedefi Kovid-19 salgınına rağmen şaşmadı

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Sapanca Gölü'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları nedeniyle Sakarya'da bulunan İşseven, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinden her spor dalı gibi olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.

Sporcuların bu süreçte Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde antrenmanlarını yapmaya devam ettiklerini anlatan İşseven, "Pandemide federasyon olarak elimizden geldiğince sporcularımıza evlerinde çalışma imkanı sağlamak üzere ergometre denilen, karada çalışılan aletleri temin ettik. Kendi evlerinde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla onlara götürdük, çünkü bizim olimpiyatlarda şansı olan ekiplerimiz var. Onların çalışmalarına evlerinde devam etmelerini sağladık." şeklinde konuştu.

Tedbirlerin alındığı yarışlar düzenlenmeye başlandığına işaret eden İşseven, sporcuların devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.


- "Pandemi sürecinde çalışmalar hız kesmedi"


Olimpiyatların 2021 yılına ertelendiğini hatırlatan İşseven, nisan ayında da ilk kalifikasyonun gerçekleşeceğini belirterek, "Sporcular onlara hazırlanıyor. Pandemi sürecinde çalışmalar hız kesmedi. Burada kulüplerimizin verdiği büyük destek var. Biz de elimizden geldiğince onlarla birlikte başarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşseven, salgının önüne geçilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, "Pandemi bütün spor dallarında büyük sıkıntılar oluşturuyor. Onu atlatmamız lazım. Şartları, elimizdeki imkanları en iyi şekilde zorlayıp, sporumuzu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.


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