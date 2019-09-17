Kurduğu partiyle hüsrana uğramıştı! Abdüllatif Şener'in son umudu Davutoğlu ve Babacan! AK Parti’den ayrıldıktan sonra parti kuran ancak büyük hüsran yaşayan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kurma çalışmalarında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın istifası hakkında konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kurma iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinden istifa etmelerini hakkında konuştu. Davutoğlu ve Babacan yorumu AK Parti’den istifa edenlerin içerisinde önemli isimlerin bulunduğunu belirten Şener, “Partisinden istifa edenlerin içerisinde; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı yapmış önemli isimler var. Bu istifalar parti teşkilatının yanlış politikalarının sonucudur. Bu istifaların il ve ilçelerde her geçen gün artarak devam ettiğini görüyoruz. İstifa eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin eleştiri kültürünün genişlemesine katkı sağlamaları önemli” ifadelerinde bulundu.

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