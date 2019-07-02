Kurduğu partiyi çöp eden Abdüllatif Şener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiye

AK Parti’den ayrılarak 25 Mayıs 2009’da kurduğu Türkiye Partisi ile halktan beklediği desteği göremeyen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiyelerde bulundu.

TP'yi parti çöplüğüne attı, soluğu CHP'de aldı

''Bu 'Türkiye Partisi'dir, Türkiye'nin partisidir, geleceğin partisidir. Türkiye Partisi ile birlikte el ele ülkedeki siyaseti toptan değiştireceğiz. Yeni bir siyaset tarzı ortaya çıkaracağız'' diyerek kurduğu Türkiye Partisi'ni parti çöplüğüne atarak soluğu CHP'de alan Şener, Davutoğlu ve Babacan'a daha cesur olmalarını tavsiye etti.

Medyafaresi TV'ye açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, şu ifadeleri kullandı.

"Doğrusu gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu ve diğer arkadaşlar şu ana kadar çok sessiz kaldılar, çok suskundular.

Türkiye'de o kadar çok şey yaşandı ki, AK Parti döneminde bu ülkenin rejimi değişti, Cumhuriyetin demokratik nitelikleri ortadan kalktı. Tek adam rejimine dönüştü diktatörlük ya da faşizme doğru evriliyor.

Adalet sistemi kalmadı, ekonomi tahrip oldu. Hala çok suskun kalmaları ve eleştrilerini imalarla yapmaları yeterli değildir. Bu kadar uzun süre sessiz kalmak bir vebal sorunudur, bir sorumluluk ortaya çıkarır. Bu vebal ve sorumluluktan kurtulmaları için bundan sonra daha gür sesli olmaları, eleştirilerini daha doğrudan yapmaları gerekir. Kendilerine daha cesur olmayı tavsiye ederim."