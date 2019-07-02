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Kurduğu partiyi çöp eden Abdüllatif Şener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiye

Kurduğu Türkiye Partisi ile vatandaşlardan beklediği oyları alamayan Abdüllatif Şener, yeni parti iddialarıyla gündemi meşgul eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiyede bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 22:53
Kurduğu partiyi çöp eden Abdüllatif Şener'den Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiye

AK Parti’den ayrılarak 25 Mayıs 2009’da kurduğu Türkiye Partisi ile halktan beklediği desteği göremeyen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a tavsiyelerde bulundu.

TP'yi parti çöplüğüne attı, soluğu CHP'de aldı

''Bu 'Türkiye Partisi'dir, Türkiye'nin partisidir, geleceğin partisidir. Türkiye Partisi ile birlikte el ele ülkedeki siyaseti toptan değiştireceğiz. Yeni bir siyaset tarzı ortaya çıkaracağız'' diyerek kurduğu Türkiye Partisi'ni parti çöplüğüne atarak soluğu CHP'de alan Şener, Davutoğlu ve Babacan'a daha cesur olmalarını tavsiye etti.

Medyafaresi TV'ye açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener, şu ifadeleri kullandı.

"Doğrusu gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu ve diğer arkadaşlar şu ana kadar çok sessiz kaldılar, çok suskundular.

Türkiye'de o kadar çok şey yaşandı ki, AK Parti döneminde bu ülkenin rejimi değişti, Cumhuriyetin demokratik nitelikleri ortadan kalktı. Tek adam rejimine dönüştü diktatörlük ya da faşizme doğru evriliyor.

Adalet sistemi kalmadı, ekonomi tahrip oldu. Hala çok suskun kalmaları ve eleştrilerini imalarla yapmaları yeterli değildir. Bu kadar uzun süre sessiz kalmak bir vebal sorunudur, bir sorumluluk ortaya çıkarır. Bu vebal ve sorumluluktan kurtulmaları için bundan sonra daha gür sesli olmaları, eleştirilerini daha doğrudan yapmaları gerekir. Kendilerine daha cesur olmayı tavsiye ederim."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 22:53
  1. Türkiye
  2. Konya
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ak Parti
  5. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • AliAli7 dk önce
    İt itliğini yapıp havlar aslan aslanlığını yapıp kükrer
  • Diktatör kim? Diktatör kim? 13 dk önce
    Diktatör veya Tek Adam: Menderes için de Özal için de söylendi. Koca bir yalan. Diktatörler seçimle gelmez Seçimle gitmez! Yumuşak kemiksiz lastik gibi adamdan lider olmaz.Öyle bir lider Gezide yıkılır, 15 Temmuz da devrilirdi. Kılıçdaroğlu partide tek adam değil mi? Hadi kurultay yapın Kılıçdaroğlu nu devirin. Mümkün mü?
  • Cumhurbaşkanı Abdüllatif ŞenerCumhurbaşkanı Abdüllatif Şener18 dk önce
    “Asker darbe yapacak, Erdoğan ı terket, Cumhurbaşkanlığı senin hakkın”. Bu sözleri AŞener e söylediler. Gemiyi terketti. Ardından eleştirmeye başladı ve en son parti kurdu. Son durak CHP. Şimdi Davutoğlugillere gaz veriyor. Atasözü: Ne oldum deme! Ne olacağım de.
  • Malatya lı Malatya lı 18 dk önce
    Sen asena gibisin aynı yerini buldun

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