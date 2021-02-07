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Ekonomi Kurdaki düşüşten şikayetçi olanlar da var
Ekonomi

Kurdaki düşüşten şikayetçi olanlar da var

Egeli ihracatçılar kurdaki oynaklıktan şikayet ederken, Merkez Bankasının döviz alım limitlerini artırarak piyasaya müdahale etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 03:44:00 -
Kurdaki düşüşten şikayetçi olanlar da var

Geçen haftadan bu yana döviz kurundaki düşüş, ekonomideki gidişatın iyi yönde olduğu izlenimi verirken, ihracatçılar düşüşün ticaretlerine olumsuz etki edeceğini söyledi.

"Fiyat istikrarsızlığı var"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ülkede bu kadar kur değişiminin yaşanması fiyat istikrarsızlığı olduğu anlamına gelir" dedi.

"Merkez Bankası bunu çözmeli"

Eskinazi, "Bunu giderebilecek, çözebilecek tek kurum Merkez Bankası’dır" diyerek, "İhracatçılarımız Merkez Bankası yönetimiyle bir araya gelip görüşmeli, süreci değerlendirmeli ve hassasiyetleri aktarmalı. 2021’de dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış bekleniyor. Dolayısıyla ihracat artışı için dünyada uygun bir zemin var. Dünya ihracatından daha fazla pay alabilmemiz için döviz kuruyla ihracatçının desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız var. Döviz kurlarında istikrar ve sürdürülebilirlik sağlanırsa ihracatımız başarıyla devam eder” dedi.

"Katma değerli ihracat lazım"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de, EİB üyelerinin 2020 yılında yüzde 4 artışla 5,1 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ettiğini söyledi. Celep, "Katma değerli bir ihracat yapıyoruz. Döviz kuru bu ihracatın devamını sağlayacak seviyede olmalı. İhracatımızı, başarımızı destekleyen unsurlardan birisi rekabetçi döviz kuruydu. Yıllık hatta uzun yılları kapsayan, döviz kurunun belirli düzeylerde olacağı varsayımına dayalı ticari anlaşmalar yapıyoruz. Döviz kurlarındaki sert iniş ve çıkışlar bizi olumsuz etkiliyor. Zaman içerisinde döviz kurlarının dengelenmesini ümit ediyoruz. Elbette ki kurdaki artışın tek başına ihracat gelirlerini artırmada rolü yok. Ticaret savaşları, korumacılık önlemleri, kur manipülasyonları, dünyada yaşanan tüm gelişmeler Dolar/TL kurundaki dalgalanmayı tetikliyor. İhracatçılar olarak beklentimiz, döviz kurunun ihracatı olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almamasıdır" şeklinde konuştu.


Birol Celep, Jak Eskinazi, merkez bankası, döviz

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