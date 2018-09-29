Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Kilolarca alıp ülkelerine satıyorlar

Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki değişim sonrası paraları değer kazanan Bulgarlar Edirne'ye sık sık gelerek alışveriş yapmaya başladı.

Özellikle baklavaya özel ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları kilolarca baklava alıp, kendi ülkelerinde satmaya başladı.

Bu durum Edirne'deki baklavacıların önünde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oluşturdu. Esnaf ise kentin ekonomisine katkı sağlayan gelişmeden bir hayli memnun.

Her gelen 4-5 paket alıyor

Baklavacı Mehmet Kalkan, "Hafta sonları her gün buradalar. Onların parası değer kazandı. Hafta sonları Edirne'de ne var ne yok alıyorlar. Paraları bir anda değer kazandı. Cevizli baklavayı daha çok talep ediyorlar. Her gelen 4-5 paket alıyor. Tepsilerle baklava alanlar var. Satmak için aldıklarını biliyorum. Ama yemek için alanda oluyor. Tatlılarımız 30 ila 90 lira arasında değişiyor. Bulgarlar en çok 60 liralık olan baklavaları tercih ediyor. Biz satıştan memnunuz. Para kazanıyoruz" dedi.