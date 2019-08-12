0553 313 94 23

Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor satamayan bekleyişte

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurbanlıklarını satan besiciler memnun ayrılırken satamayanlar ise hayvan pazarlarında bekleyişlerini sürdürüyor

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:44
Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor satamayan bekleyişte

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kurbanlıklarını satan besiciler pazardan memnun ayrılırken satamayanlar, hayvan pazarlarında beklemeye devam ediyor.

Küçük ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar, belediyelerce oluşturulan yerlerde kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurbanlıklarını kendileri keserken bazıları da kesim alanına gelen kasaba kestirmeyi tercih etti.

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar bayramın ikinci günü kurban satış yerlerindeydi. Kurbanlıklar, bayram öncesine göre daha uygun fiyata alıcı buldu.

Kurban satış noktalarındaki besicilerin çoğu kurbanlıklarını bayramın birinci günü bitirirken elinde hayvan kalan besicilerin bekleyişi sürüyor.

- "Bu sene satışlardan ben umduğumu bulamadım"

Besicilerden Niyazi Aytiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü geldiğini ve 33 küçükbaş kurbanlıktan şimdiye kadar 5'ini sattığını belirtti.

Bazı besiciler satışlardan memnun olsa da kendisinin istediği kadar kurban satamadığını anlatan Aytiş, "Bu sene satışlardan ben umduğumu bulamadım. O geliyor 'fiyat indir', bu geliyor 'bana indir'. Bana ne kalacak. Geliyor "600'e alayım" diyorlar. Olur mu o fiyata. Ben 80 yaşında çalışıyorum .Yazık günah. Çoban para ister, aile para ister." dedi.

Bir başka besici Hüseyin Erdur ise ise 4 gün önce kurban pazarına geldiğini, 10 kurbanlık sattığını söyledi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:44
  1. Kurban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı..
    2. Partilerden MHP’ye Kurban Bayramı..
    3. Galatasaray'ın lig tarihindeki..
    4. 420 metrelik mağaradan lokanta, gelen..
    5. “Otomotiv sektörünü 2. el ayakta..
    6. Bakan Akar’dan "Güvenli Bölge"..
    7. Diyarbakır’da deprem!
    8. (Özel) Genç mühendisler insansız..
    9. Nissan ve Europcar’dan stratejik iş..
    10. Fatih Terim maç sonrası ameliyat oldu!
    11. Fatih Terim, bel fıtığı ameliyatı edildi
    12. Silahlı yağma suçundan hapis cezası..
    13. GRAFİKLİ - 61 sezonda 5 şampiyon
    14. Dedektör köpekler zehir tacirlerinin..
    15. Çocuk hastaların "organ kardeşliği"
    16. Kebapçı Şirin’in Kurban Bayramı..
    17. KIA’da yaz fırsatları devam ediyor
    18. Bakan Soylu: "Alınan tedbirlerle..
    19. Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye..
    20. Günyüzü Kaymakamı Çelik’ten şehit..
    21. Renault ve Dacia’dan ağustos ayı..
    22. Kurbanlık koyunu otomobil bagajında..
    23. İsmail dedenin 15 yıllık "yaşam nöbeti"
    24. Eren Bülbül adına kurban kesildi
    25. Kurban Bayramı dolayısıyla Millet..
    26. Fatih Terim ameliyat oldu
    27. BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis..
    28. Mersin plajları engel tanımıyor
    29. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    30. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı