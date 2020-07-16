Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı

Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala, kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte Beykoz Riva'da bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda İstanbul'a kurbanlık getirmek isteyen kişiler ve getirilen kurbanlıklar üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, getirilen kurbanlıkları denetledi. Kurbanlıkların küpe numaraları ve kayıtlı olup olmadıkları incelenirken kurban getiren kişilerin belgeleri de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Erzurum'da Sakarya'ya kurbanlık hayvan getirmek için izin aldığı halde 48 kurbanlıkla İstanbul'a giriş yapmak isteyen bir kişiye, 39 bin 888 lira para cezası kesildi. Hayvanların getirildiği araç sahibine de 2 bin 781 lira para cezası kesen ekipler, 48 kurbanlık hayvanı Tuzla'da bulunan Canlı Hayvan ve Et Borsası'na göndererek muhafaza altına aldı.

Kaçak hayvanlar tespit edildi

Denetimlere katılarak kurbanlık hayvanları inceleyen İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'a 2020 yılı için kurbanlık girişleri başladı. Şu anda Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndayız. Trakya şaptan dolayı ari bölgedir. 2010 yılından itibaren aşılı arilik statüsüne sahip bir bölge. Buraya gelen hayvanlar mutlaka kan analizleri yapılmış, Trakya'ya geçiş sağlık sertifikasının olduğunu belirtir belgeler ile geçiyorlar. Biz de burada küpe numaralarına, pasaportlarına ve sağlık durumlarını kontrol ederek Trakya'ya geçiş sertifikası varsa Trakya'ya geçişlerine izin veriyoruz. Anadolu yakasına gelenlere ise veteriner sağlık raporu olup olmadığına bakıyoruz, yine küpelerini ve pasaportlarını kontrol ediyoruz. Biz burada 365 gün, 7 gün 24 saat nöbetlerimizi tutuyoruz. Fakat kurban döneminde hayvan hareketleri yoğunlaştığından dolayı, İl Jandarma Komutanlığımız, emniyet müdürlüğümüz, zabıtamız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber burada denetimlerimizi 22 Haziran'dan itibaren yoğunlaştırdık. 22 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık olarak 140 kamyonda 3 bin 500 civarında kaçak hayvan tespit ettik. Tespit edilen bu hayvanlar Tuzla Canlı Hayvan ve Et Borsası'nda karantinaya alındı" şeklinde konuştu.

Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 75 bin büyükbaş hayvan kesildi

Yeterli sayıda hayvan sevkiyatının yapılmasını beklediklerini belirten Karaca; Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 75 bin büyükbaş, 70 bin de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşti. Bu yıl da yine aynı sayılarda hayvan bekliyoruz. Bu kurbanda herhangi bir hayvan problemi yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Hem Trakya bölgesinden hem de Anadolu'dan gelecek ve mevcut olan hayvanlarımızla vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Kurban pazarlarında denetim

Koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarlarında bulaş riskini en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Karaca; Bildiğiniz gibi bu sene covid-19 gölgesinde bir kurban yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Hizmetleri Tebliği, Bilim Kurulu ve bakanlığımızın yayınlamış olduğu tebliğler çerçevesinde kurban pazarlarında, giriş çıkışlar belli noktalardan yapılacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak, maskesiz girişlere izin verilmeyecek. İçeriye belli sayıda insan alınacak, çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Bizim buradaki kontrollerimizin dışında pazar girişlerinde hayvanlar yeniden kontrol ediliyor. Pazarın içinde de kontrollerimiz sürekli devam ediyor" açıklamasında bulundu.