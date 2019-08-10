Kurbanlıklar denetlendi satışlar bereketlendi

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala kurban pazarlarında son pazarlıklar yapılıyor. Artık dini vecibelerini yerine getirecek olan Müslümanlar ekonomik durumlarına göre satın aldıkları kurbanlıkları Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kestirmek için bayram namazını kılmayı bekliyor. Şöyle 20 gün öncesine dönecek olursak, koca şehir İstanbul’da neler yaşanmıştı, bir hatırlatalım… Büyükbaş hayvanların şehre getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktası ile TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yerlerini aldı ve kontrollerini sıklaştırarak görevlerini yerine getirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların pasaportları, kulak küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi. Kurbanlıkların İstanbul’a getirilmeye başladığı gecenin ilk saatlerinde her şey yerli yerinde gitti ve denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ile diğer belgelere sahip oldukları tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR

Riva’daki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ilk yaptığı açıklamada, “Anadolu yakasına geleceklerse yurt içi veteriner sağlık raporlarına bakıyoruz, Trakya Bölgesi’ne geçeceklerse de gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Bilindiği üzere Trakya Bölgesi, 2010 yılından beri şap hastalığından arilik statüsü kazanmış durumda, 9 yıldır bunu koruyoruz. Bunun için Anadolu’dan Trakya’ya geçiş belli şartlara bağlı. Gerekli kan testleri yapıldıktan sonra Trakya’ya geçiş sağlık sertifikası alan hayvanların geçişlerine izin veriyoruz’’ demişti. Hamdolsun ki, o günden bugüne her hangi bir vakayla karşılaşılmadı. Bu yıl şap hastalığından arındırılmış Trakya Bölgesine geçirilmesi amacıyla 25 bin hayvan için sağlık raporu alındığını da hatırlatalım.

DENETİM, SADECE BAYRAM ÖNCESİ YAPILMIYOR

Tabi ki söz konusu denetimler sadece bayram için yapılmıyor, yıl boyunca sürüyor. Yasaklara uymayanlara yönelik de iki farklı uygulama söz konusu. Eğer hayvanların yurt içi sağlık sertifikası varsa Tuzla Hayvan Borsası’na sevk ediliyor ve Anadolu yakasında bir noktada satışlarına izin veriliyor. Hayvanların hiçbir belgesi yoksa karantinaya alınıp kesime sevk ediliyor. Ayrıca yasağa uymayanlara gerekli para cezaları uygulanıyor.