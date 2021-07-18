Kurban bayramına kısa bir süre kala milyonlar, hayvanlara koronanın bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Peki, kurbanlık hayvanlardan hastalık bulaşır mı? Sağlıklı ve hijyenik kurban kesmek için hangi kurallara uymak gerekir?

Kurbanlık hayvanda korona olur mu? Kurbanlıklara korona bulaşır mı?

Zoonotik hastalıklara maruz kalmamak için kurban bayramında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Zoonotik hastalıklar, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına veya kanına dokunma, deri veya kürkü ile temas yoluyla veya hasta hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Bu nedenle kurbanlık hayvan nakli ve alımından etlerin tüketilmesine kadar, sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, hem bireysel hem de çevre ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Kurban Bayramı'nda zoonotik hastalıklara maruz kalmanın önüne geçilebilmesi için şu önlemlere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor:

Kurbanlar, belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmeli. Kesim işlemi hijyenik koşullarda, ehil insanlar tarafından yapılmalı. Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olmasına dikkat edilmeli

Hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli. Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı, varsa hijyenik eldiven kullanmalı.

Hasta hayvanların pişmemiş kistli sakatatlarının etçil hayvanlara yedirilmesi "kist hidatik" hastalığına neden oluyor.

Özellikle köpekler olmak üzere etçil hayvanlardan insanlara bu hastalık bulaşabiliyor. Bu nedenle kistli organların köpeklere yedirilmemesi ve çukurlara gömülmesi bu hastalığın yayılmasını önleyen etkenler arasında sıralanıyor.

Eldiven kullanımı önemli

Öte yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yoğun görüldüğü yerlerde hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına çıplak elle temas edilmemesi gerekiyor.

Bu kapsamda mutlaka eldiven kullanılması ve gerekli koruyucu önlemlerin alınması, hastalığın bulaşmasını engelleyen önlemler arasında yer alıyor.

Vücuda kene tutunması durumunda ise kenenin hiç vakit kaybetmeden, çıplak elle dokunmadan cımbız, eldiven, bez veya naylon poşet gibi malzemelerle çıkarılması gerekiyor.

Uzmanlar kurbanlık hayvanlardan korona bulaşmayacağını ancak kurban kesim noktalarında vatandaşların maske mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.