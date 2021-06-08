Kurbanlık fiyatlarına bu yıl zam yok

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan üretim yerlerinde fiyatlar belli olmaya başladı. İllere göre farklılaşan fiyatlar, küçükbaşta 1.500 TL ile 3.500 TL, büyükbaşta ise 8 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Restoranların ve otellerin kapalı olması sebebiyle et tüketimi neredeyse yarı yarıya düştü. Dolaysıyla üretim merkezlerinden kesimhanelere hayvan gitmedi. Hâl böyle olunca hayvanlar üreticinin elinde kaldı. Bir piyasada mal çok olunca fiyatı düşer. Kurban Bayramı’nda da böyle bir durum yaşıyoruz." dedi.

Ürün sayısı fazla

Normal şartlarda her yıl yüzde 15-20 arası zam beklendiğini söyleyen Tunç, "Bu yıl zam yapılmıyor çünkü ürün çok. Eritilmesi gereken hayvan sayısı fazla. Öte yandan yem fiyatlarına yüzde 70 zam geldi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ancak üreticinin elindeki hayvanı eritmesi için zam yapmama kararı aldık. Kesim yerleri ile ilgili de sıkıntı yaşanmaz. Geçen yıl devletimiz gayet iyi tedbirler aldı. Keza salgın daha yüksek seviyelerdeydi. Bu yıl da aynı tedbirlerin alınacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Küçükbaş tercih edin

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da şunları söyledi: Fiyatlar bu yıl aşağı yukarı aynı kalacak. Ancak bu, ticaret ve pazarlık işi. Fiyat aslında pazarda belirleniyor. Küçükbaş tercih edilmeli. Çünkü sayısı daha fazla, maliyeti de düşük. Büyükbaş, ithal yem ile beslenirken küçükbaşa ne verirseniz yer. Ayrıca kesilmesi daha kolay olur. Bu arada et, bir meslektir. Kurban Bayramı’nda herkes kasap oluyor. Etlerin çoğu ziyan ediliyor. Paslı bıçaklar ve kıyma makineleri kullanılıyor. Burada ciddi bir israf yapılıyor. İşi uzmanına bırakmak gerek.

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