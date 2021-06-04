Kurbanlık fiyatları canlı | Kurban fiyatları belli oldu mu? Bu yıl küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramını idrak ettik. Ramazan ayını oruçla geçiren Müslümanlar Ramazan ayının sonunda ise bayram sevincini yaşayarak Ramazan Bayramını kutladı. Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramı ise yaklaşmakta. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu sene kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı, Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba, Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe ve Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma gününe denk gelmekte.

Kurban fiyatları 2021 büyükbaş küçükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak. Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.

Diyanet vekaleten kurban kesim bedeli yurt içi yurtdışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.